CJ Iași și-a desemnat echipa de conducere

* vicepreședinții Consiliului Județean Iași pentru mandatul 2024-2028 sunt aceiași din mandatul trecut: Sorin Alexandru Afloarei și Marius Sorin Dangă

Marți, în cadrul ședinței de îndată a Consiliului Județean Iași, consilierii județeni au votat vicepreședinții pentru mandatul 2024-2028. Sorin Alexandru Afloarei și Marius Sorin Dangă au fost reconfirmați pentru a-și exercita în continuare funcția de vicepreședinte. „Mă bucur că am reconfirmat, astăzi, prin votul consilierilor județeni, echipa liberală la Consiliul Județean Iași, prin alegerea celor doi vicepreședinți, Sorin Afloarei și Marius Dangă. Era un lucru firesc având în vedere că împreună am lucrat și în mandatul 2020 - 2024, iar ambii și-au adus contribuția la toate proiectele pe care le-am implementat. Îi felicit pe amândoi și am încredere că vom lucra la fel de bine și în următorii patru ani. În această formulă, alături de Administratorul Public al Județului Iași, Andrei Cazacu, vom continua să Dezvoltăm Iașul. Un lucru foarte important este că am aprobat proiectul înființării centurii ușoare, dar și extinderea spațiilor medicale la Spitalul pentru Copii Sfânta Maria, două proiecte esențiale pentru viitorul comunității noastre”, a spus președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

Consilierii județeni au aprobat, tot în cadrul ședinței de ieri, indicatoriI tehnico – economici din cadrul Studiului de fezabilitate aferenţi obiectivului de investiţii „Înfiinţarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi”, precum și modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi 199/29.05.2024 privind aprobarea proiectului „Extinderea structurii spaţiilor medicale ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi – Ambulatoriu” şi a cheltuielilor legate de proiect. Radu MARIN