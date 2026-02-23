CJ Iași, obligat să restituie peste 130.000 de lei dintr-un proiect social european

Un nou episod tensionat zguduie administrația ieșeană: peste 130.000 de lei din bugetul județului trebuie returnați urgent, după ce autoritățile europene au constatat că o parte din prefinanțarea acordată unui proiect social nu a fost justificată conform regulilor stricte de finanțare.

Decizia vine ca un semnal de alarmă dur pentru instituțiile publice implicate în proiecte cu bani europeni și readuce în prim-plan tema delicată a siguranței circuitului fondurilor destinate protecției copiilor vulnerabili.

Este vorba despre proiectul „Acasă în siguranță — intervenții specifice pentru reducerea riscului de separare a copilului de familie”, un program ambițios finanțat prin Fondul Social European Plus, menit să sprijine familiile aflate în dificultate și să prevină instituționalizarea copiilor.

Valoarea totală a proiectului depășește 9,9 milioane de lei, iar implementarea se desfășoară în parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Asociația Salvați Copiii – Filiala Iași și Direcția de Asistență Socială Iași.

Proiectul se adresează unui număr de 266 de copii din municipiul Iași, împărțiți astfel: 252 de copii aflați în risc de separare de familie din cauza vulnerabilităților sociale, economice sau familiale și 14 copii care beneficiază de măsuri de protecție specială și care au ca finalitate în planul de intervenție reintegrarea în familie. Din cei 266 de copii, fac parte și 27 de copii de etnie romă, proiectul urmărind să asigure acces egal și nediscriminatoriu la intervențiile propuse.

Pe hârtie, proiectul reprezintă unul dintre cele mai importante programe sociale derulate în județ în ultimii ani. În realitate însă, verificările efectuate de Autoritatea de Management au scos la iveală o problemă financiară serioasă.

Control european și notificare oficială

„Urmare a verificărilor efectuate de către AM POIDS, prin notificarea nr. 933/23.01.2026 s-a solicitat restituirea sumei de 130.605,66 lei, reprezentând prefinanţare acordată şi nejustificată prin Cererea de rambursare nr.4,1n condiţifie prevăzute la art. 18, alin (7) din OUG nr. 133/2021 cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectul Acasă în siguranţă - intervenţii specifice pentru reducerea riscului de separare a copilului de familie, Cod SMIS 326455, în cadrul Fondului Social European+ derulat prin Ministerului Investitiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune şi Demnitate Socială ( PoIDS)”, se arată în referatul de aprobare la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Iași.

Termenul impus este extrem de scurt: maximum 15 zile de la comunicarea notificării.

Asta înseamnă că administrația județeană trebuie să găsească rapid soluția financiară pentru a evita penalități sau blocaje administrative.

Pentru a respecta termenul legal, Consiliul Județean Iași este nevoit să acopere suma din excedentul bugetului propriu - adică din economiile realizate în anii anteriori.

Cu alte cuvinte, deficitul procedural apărut într-un proiect european ajunge să fie acoperit temporar din bani publici locali, o situație care ridică inevitabil semne de întrebare privind mecanismele de verificare internă.

Prefinanțări, controale și riscuri ascunse

Proiectul beneficiase anterior de o prefinanțare totală de peste 266.000 de lei, fonduri menite să asigure demararea rapidă a activităților sociale. Însă regulile finanțărilor europene sunt inflexibile: orice sumă care nu este justificată exact conform procedurilor trebuie returnată imediat.

Specialiștii în fonduri europene spun că astfel de situații apar frecvent atunci când documentațiile financiare nu sunt corelate perfect cu activitățile raportate sau când cheltuielile nu sunt validate integral la control.

Deși proiectul continuă și nu este suspendat, episodul arată presiunea uriașă care apasă pe instituțiile publice implicate în gestionarea fondurilor europene.

Pentru Iași, miza este dublă: pe de o parte, salvarea unui proiect social esențial pentru copii aflați în risc, iar pe de altă parte, evitarea unor corecții financiare care ar putea afecta imaginea administrației județene.

În culisele administrației se vorbește deja despre necesitatea unor controale interne mai stricte și despre riscul ca astfel de situații să se repete dacă fluxurile financiare nu sunt monitorizate la milimetru.

Deocamdată, suma va fi restituită pentru a respecta termenul legal. Dar cazul se constituie într-un subiect delicat referitor la proiectele europene, la sumele de bani publici care ajung să acopere, temporar sau definitiv, erori birocratice invizibile pentru cetățeni și despre care nu s-a vorbit până astăzi.

Carmen DEACONU