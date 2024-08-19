CJPC a închis un supermarket din Miroslava

Comisarii de la Protecţia Consumatorilor au închis temporar un supermarket din Miroslava. Măsura a fost luată din cauza neregulilor identificate la un control efectuat în urma unei reclamații. Pe lângă închiderea temporară, cei de la Protecţia Consumatorului au dat şi amenzi în valoare de 12.000 de lei.

„Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Iaşi a desfăşurat o acţiune de control, ca urmare a unei sesizări, la punctul de lucru din comuna Miroslava, judeţul Iaşi, a retailer-ului Lidl Discount SRL. Pentru neregulile constatate, comisarii CJPC Iaşi, au aplicat două amenzi contravenţionale în valoare de 12.000 lei, au dispus închiderea temporară a unităţii până la remedierea tuturor deficienţelor”, spune şefa Comisariatului Regional de Protecţia Consumatorului, Monica Pintilie.

În timpul controlului, cei de la Protecţia Consumatorului au descoperit excremente de şoareci, muşte, în zona brutăriei, în care s-a constatat şi paviment murdar, cu praf şi scurgeri uscate existenţa unor insecte în depozit.

De asemenea, cei de la supermarketul respectiv foloseau boxe pentru depozitarea produselor congelate cu rugină, zgârieturi cu murdărie, neigienizate. Laura RADU