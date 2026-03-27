Claudiu Bleonț vine la Iași cu „IONA”. Ateneul Național anunță avanpremiera și premiera în aceeași zi

Ateneul Național din Iași pregătește pentru începutul lunii aprilie una dintre premierele importante ale acestei stagiuni. Duminică, 5 aprilie 2026, publicul este invitat la un eveniment cultural de excepție: dubla reprezentație a spectacolului „IONA”, de Marin Sorescu. Producția, semnată de Claudiu Bleonț, care deține și rolul principal, va avea avanpremiera la ora 12:00 și premiera la ora 19:00, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”.

Pentru scena culturală ieșeană, miza nu este deloc mică. Spectacolul marchează cea de-a treia premieră a anului 2026 din calendarul artistic al Ateneului, într-un moment în care instituția încearcă să mențină un ritm susținut al producțiilor și să aducă în fața publicului titluri cu greutate. Alegerea textului lui Marin Sorescu nu este întâmplătoare. „IONA” rămâne una dintre piesele majore ale dramaturgiei românești, iar revenirea ei pe scenă, într-o formulă nouă, poate transforma această montare într-unul dintre spectacolele care vor atrage atenția publicului ieșean în perioada următoare.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, capodopera lui Marin Sorescu este reinterpretată într-o viziune modernă, în care singurătatea și căutarea libertății interioare devin teme universale. Construcția scenică este susținută de scenografia semnată de Alina Dincă Pușcașu, iar componenta vizuală este completată de light design-ul și proiecțiile realizate de Cristi Bortoș, detalii care indică o producție construită nu doar în jurul textului și al actorului, ci și în jurul unei atmosfere scenice puternice.

„Scena Ateneului devine, cu mândrie, martora unei confruntări tulburătoare cu absolutul: spectacolul IONA. Această a treia premieră de teatru a anului ni-l aduce pe Claudiu Bleonț, un artist complet care reușește să dea un nou suflu singurătății soresciene într-un rol de o intensitate și profunzime remarcabilă”, a declarat managerul Ateneului Național din Iași, Mihai G. Marius-Andrei.

Pentru public, faptul că avanpremiera și premiera sunt programate în aceeași zi poate da și mai multă vizibilitate evenimentului. Reprezentația de la prânz și cea de seară pot transforma 5 aprilie într-un reper clar pe agenda culturală a orașului, mai ales pentru spectatorii care urmăresc constant noile producții ale instituției. Biletele pentru prima reprezentație pot fi achiziționate de la casieria Ateneului Național din Iași, prin rezervare directă pe pagina online a instituției, dar și de la tonomatele amplasate în incinta Ateneului și la Sala Unirii.

Prin această nouă montare, Ateneul Național din Iași încearcă să țină aproape publicul unui teatru care caută în același timp texte esențiale, nume cunoscute și formule scenice actuale. Iar pentru Iași, venirea lui Claudiu Bleonț cu „IONA” nu înseamnă doar o nouă premieră pe afiș, ci și un nou test de interes pentru spectacolele construite în jurul unui text clasic puternic și al unei interpretări de mare intensitate. Maura ANGHEL