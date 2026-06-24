România intră joi, 25 iunie, sub asediul unui val de aer fierbinte care acoperă aproape întreg teritoriul, meteorologii emițând Cod Galben de caniculă și disconfort termic accentuat, valabil între orele 12:00 și 21:00.

Practic, aproape toată țara este cuprinsă de un episod de vară agresivă, cu temperaturi care urcă periculos spre pragul caniculei, transformând orașele și câmpiile în adevărate cuptoare încinse.

În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei, termometrele vor exploda până la valori de 30 până la 35 de grade Celsius, cu vârfuri izolate în vest și nord-vest unde canicula se instalează deja fără ezitare.

Indicele temperatură-umezeală (ITU), acel indicator care măsoară senzația reală de sufocare, va urca în zonele de câmpie până la praguri critice de 80 de unități, adică exact limita la care aerul devine greu de suportat chiar și în condiții de repaus.

Specialiștii avertizează că în orele de vârf, asfaltul va radia căldură intensă, iar în marile orașe disconfortul termic va fi amplificat de lipsa circulației aerului și de acumularea de căldură între clădiri.

În vestul țării, situația este și mai tensionată: acolo, temperaturile se apropie de pragul de caniculă, iar senzația resimțită în aer va fi una de arșiță persistentă, cu risc crescut pentru persoanele vulnerabile.

Pe scurt, România traversează o zi de vară în care soarele nu mai este doar un element de sezon, ci devine principalul factor de stres atmosferic, cu impact direct asupra organismului și activităților zilnice.

Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, hidratare constantă și reducerea efortului fizic în intervalul critic al după-amiezii, când valorile termice ating punctul maxim al acestui episod de caniculă timpurie.