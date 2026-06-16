Cod Galben de vijelii, grindină și ploi torențiale!

* furtunile pot apărea brusc și pot fi însoțite de fenomene periculoase * începând de miercuri, 17 iunie, ora 12, până joi, 18 iunie, ora 02, cantitățile de apă pot ajunge la 20 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30 l/mp, suficient pentru acumulări rapide și probleme în zonele vulnerabile

România intră sub amenințarea unui nou episod de vreme severă. Meteorologii au emis un Cod Galben de instabilitate atmosferică valabil începând de miercuri, 17 iunie, ora 12:00, până joi, 18 iunie, ora 02:00, pentru zone întinse din nordul țării.

Nordul Moldovei, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei și nordul Crișanei se află în vizorul fenomenelor extreme. Specialiștii avertizează că vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice frecvente, rafale puternice de vânt și căderi de grindină.

Vântul va sufla cu putere, atingând viteze de 50-70 km/h, iar în unele zone sunt posibile vijelii locale care pot provoca pagube. În doar câteva ore, cantitățile de apă pot ajunge la 20 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30 l/mp, suficient pentru acumulări rapide și probleme în zonele vulnerabile.

Nici Moldova nu scapă! Nordul regiunii este inclus în avertizare, iar meteorologii atrag atenția că furtunile pot apărea brusc și pot fi însoțite de fenomene periculoase.

În plus, încă de marți după-amiază, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența pe arii restrânse în regiunile nordice, ca un adevărat preludiu al episodului sever anunțat pentru ziua următoare.

Cerul se pregătește de spectacol, dar unul care poate aduce și probleme serioase. Autoritățile recomandă prudență, evitarea deplasărilor în timpul furtunilor și protejarea bunurilor expuse în aer liber.