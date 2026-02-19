Cod roșu în educație! Autoritățile mobilizează poliția și profesorii într-o luptă fără precedent

* statul activează mecanisme speciale pentru protejarea elevilor * violența și drogurile împing sistemul educațional spre limită * Iașul, în prima linie - măsuri drastice după creșterea incidentelor din mediul școlar * ce se întâmplă cu adevărat în spatele ușilor închise ale școlilor

Iașul se trezește în fața unei realități care până nu demult părea imposibilă: școala, ultimul refugiu al siguranței pentru copii, a devenit câmpul unei lupte tăcute împotriva violenței, fricii și tentațiilor periculoase care pătrund tot mai agresiv printre bănci. Autoritățile recunosc indirect gravitatea situației printr-un plan național fără precedent, construit ca un adevărat mecanism de intervenție de urgență pentru salvarea mediului educațional.

Planul Național de Combatere a Violenței Școlare nu mai este doar un document birocratic, ci răspunsul la o presiune socială uriașă acumulată ani la rând. În spatele formulărilor oficiale despre „stare de bine” și „coeziune școlară” se ascunde un adevăr incomod: conflictele dintre elevi au crescut, tensiunile au devenit tot mai frecvente, iar profesorii sunt puși zilnic în situații-limită pentru care sistemul nu i-a pregătit niciodată cu adevărat.

Raportul național finalizat în 2025 arată o mobilizare masivă — poliția intră tot mai des în parteneriate directe cu școlile, cadrele didactice sunt instruite să identifice comportamente agresive sau semne ale consumului de droguri, iar fiecare unitate de învățământ funcționează practic ca un punct de monitorizare permanentă. În culise, mesajul este clar: riscurile au devenit prea mari pentru a mai fi ignorate.

La Iași, unde mii de elevi tranzitează zilnic școli și licee aglomerate, îngrijorarea părinților crește de la lună la lună. Specialiștii avertizează că fenomenul violenței nu mai apare doar în zone vulnerabile, ci și în instituții considerate până ieri modele de stabilitate. În paralel, consumul de substanțe interzise în rândul adolescenților a devenit una dintre cele mai mari temeri ale comunităților școlare.

Profesorii sunt instruiți să recunoască schimbări subtile de comportament, consilierii școlari organizează sesiuni de prevenție, iar elevii participă la campanii intensive menite să oprească fenomenul înainte de a scăpa de sub control. În fiecare lună, activitățile sunt raportate centralizat, creând pentru prima dată o hartă aproape în timp real a riscurilor din școlile României.

Dimensiunea intervenției este uriașă: peste 1.400 de proiecte implementate, mai mult de 431.000 de elevi implicați și aproape 29.000 de profesori mobilizați într-o operațiune națională care seamănă mai degrabă cu un plan de criză decât cu un simplu program educațional. Milioane de lei au fost direcționate către prevenție, semn că autoritățile tratează fenomenul ca pe o amenințare reală la adresa siguranței publice.

Totuși, societatea are o mare nedumerire, referitoare la cât de sigură mai este, de fapt, școala. Specialiștii vorbesc despre efectele izolării sociale, influența mediului online, presiunea grupurilor și despre schimbările rapide din societate care au lăsat școala fără instrumente suficiente de reacție. Granița dintre problemele sociale și spațiul educațional s-a șters aproape complet. Toate acestea au creat un teren fertil pentru escaladarea conflictelor.

Astăzi, România încearcă să recupereze timpul pierdut. Profesorii, polițiștii, psihologii și părinții sunt împinși într-un front comun pentru a readuce liniștea în sălile de clasă. Miza nu mai este doar disciplina școlară, ci protejarea unei generații întregi.

Pentru Iași, însă, oraș al educației și al marilor campusuri universitare, alarma este cu atât mai puternică. Pentru că dacă școala nu mai este sigură, atunci întreaga comunitate intră într-o zonă de risc. Iar semnalul transmis acum de autorități sună ca un avertisment dur: lupta pentru siguranța elevilor abia începe — și nimeni nu știe cât de departe poate merge această criză. Carmen DEACONU