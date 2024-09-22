Colaborare internațională pentru Christmas Contest și Concertul de Crăciun din Vatican 2024

CHRISTMAS CONTEST este un concurs dorit de Sfântul Părinte pentru a oferi tinerilor talentați de pretutindeni posibilitatea de a interpreta propriile creații în cadrul marelui concert din Vatican.

Anul acesta, au fost selectați cei 16 concurenți care vor participa la semifinala și finala Concursului de Crăciun 2024.

Evenimentul va avea loc la Forum Theatre din Roma pe 22 septembrie. Datorită implicării Asociației Românilor din Italia, având calitatea de „partener”, dintre cei 16 concurenți selectați România va fi reprezentată de 4 concurenți și Republica Moldova de 1 concurent. Seara va fi găzduită de iubita prezentatoare tv, Arianna Ciampoli. Un alt element de prestigiu va fi prezența artistului Andrea Griminelli, un flautist de renume mondial. Corul „Le Dolci Note”, în regia maestrului Alessandro Bellomaria, va îmbogăți evenimentul cu o selecție de colinde de Crăciun, anticipând atmosfera de magie tipică Crăciunului.

A doua zi, 23 septembrie, Papa Francisc îi va primi pe concurenți la Vatican, subliniind caracterul deosebit al competiției, care de 4 ani oferă cântece inedite inspirate din Crăciun și valorile sale.

Iată lista tinerilor participanți: Eleonora Ali, Tommaso Cesana, Erika Cosentino, Tiziana D’Amico, Xhovana Fiori, Irene Gentile, Masala-Foresta, Eva Maria Nicolescu, Francesco Oliveri, Matteo Ricci, Sofia Maria Sicula, Oleg Spinu, Ștefania Mădălina Stoica-Radu, Saule Tamulionyte, Francesco Tiberi, Lorenzo Valente. Alături de ei vor fi primiți în audiență și juriul, organizatorii și partenerii care au contribuit la realizarea evenimentului.

După audiența privată, în Vatican va fi organizată o conferință de presă în cadrul căreia vor fi prezentați câștigătorii și vor fi făcute mulțumiri sponsorilor evenimentului.

Concursul de Crăciun este rezervat artiștilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani și este deschis melodiilor din toate genurile muzicale, atâta timp cât acestea sunt nelansate. Juriul este format din Monseniorul Davide Milani (Secretar General al Fundației Pontificale pentru Cultură și Educație), Silvia Notargiacomo (prezentator radio), M° Adriano Pennino (director de orchestră), Paolo Rondelli (director al Institutului Cultural din Republica San Marino) și Dario Salvatori (critic muzical).

CHRISTMAS CONTEST este promovat de Fundația Cultură pentru Educație cu patronajul Secretariatului de Stat pentru Educație și Cultură și în colaborare cu Institutul Cultural din Republica San Marino.