Comuna Scobinți, în linia întâi a marilor dezvoltări energetice din România!

Gigantul israelian Shikun & Binui Energy își face intrarea în forță cu un proiect care promite să schimbe complet harta energetică a Moldovei: un parc eolian de proporții colosale, de peste 111 MW, în localitatea Scobinți, din județul Iași.

În următoarele zile, Comitetul de Reglementare al ANRE urmează să decidă soarta acestui proiect exploziv, care, odată autorizat, intră direct în linia întâi a marilor dezvoltări energetice din România. Iar miza este uriașă: obținerea autorizației nu este doar o formalitate birocratică, ci certificatul că finanțarea există, că planul este solid și că lucrările pot începe aproape imediat.

În spatele proiectului se află Eco Source Energy, companie controlată de grupul israelian, un jucător global care nu face pași mici. Cu un portofoliu impresionant de peste 6,2 GW în proiecte și o producție anuală de energie care depășește 8,3 TWh, gigantul nu vine să experimenteze — vine să domine.

Și nu e prima mutare. După ce a pornit deja motoarele în vestul țării, cu un parc solar de 71 MW în Satu Mare, compania își mută acum ofensiva în Moldova, o zonă considerată până de curând marginală în marile strategii energetice. Dar lucrurile se schimbă foarte rapid.

În paralel, alte proiecte uriașe prind contur: un mastodont eolian de 376 MW în Constanța, cu termen de finalizare 2028, semn că România devine un câmp de luptă pentru marile investiții în energie verde.

Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului, Iașul avea o capacitate instalată totală de aproape 500 MW, energie regenerabilă, și ar putea atinge 700 MW în următorii ani.

Dar ceea ce se întâmplă la Scobinți are o încărcătură aparte. Pentru că nu vorbim doar despre turbine și megawați. Vorbim despre o transformare radicală a unei zone rurale, despre impact economic, despre infrastructură, despre locuri de muncă. Într-o lume tensionată, în care energia a devenit armă geopolitică, fiecare astfel de proiect capătă o dimensiune mult mai profundă. Iar faptul că un jucător israelian își consolidează poziția într-o regiune strategică precum Moldova nu este deloc întâmplător.

Iașul nu mai este doar un centru cultural și universitar. Devine, încet dar sigur, un nod energetic de importanță strategică. Daniel BACIU