Comunicat de presă, Palas și Iulius Mall Iași au dat startul reducerilor de până la 70%, de Black Friday
Comunicat de presă, Palas și Iulius Mall Iași au dat startul reducerilor de până la 70%, de Black Friday
Pentru că iubești reducerile și deja te-ai pregătit de sesiuni intensive de shopping, Palas și Iulius Mall Iași ți-au pregătit catalogul celui mai așteptat eveniment dedicat iubitorilor de cumpărături. Începând din această săptămână, Black Friday vine cu oferte la brandurile tale preferate, iar tu vei găsi reduceri de până la 70% la o gamă extinsă de produse din categorii variate: de la articole vestimentare, încălțăminte, accesorii, cosmetice și până la electronice sau jucării.
Black Friday este un bun prilej pentru a-ți lua ceva ce ți-ai dorit de mult timp sau pentru a vâna articole inedite la prețuri accesibile. Este momentul oportun să vii la Palas și la Iulius Mall pentru distracție, socializare și, în special, shopping inteligent!
La Palas, magazinele de îmbrăcăminte BOSS, Peek&Cloppenburg, Guess, Motivi, C&A, Tom Tailor, Marc O’Polo, Lee Cooper, Levi’s, Nissa, LC Waikiki şi altii afișează reduceri tentante. Vei găsi haine practice, încălțăminte minimalistă pentru pasionații designului versatil, precum și accesorii variate care vor da o notă fresh ținutelor tale. De la treningurile comode sau deux-piece-ul casual-sport și până la accesoriile necesare unei plimbări în aer liber, la Intersport și Nike găsești promoţii atractive.
Ai pus ochii pe o nouă pereche de botine pentru iarna aceasta? La magazinele Enzo Bertini, Ecco, Grid, Musette, Tezyo din Palas găseşti încălțăminte la preţuri reduse, pe care să o poți integra în multe dintre ocazii. Discrete și rafinate, bijuteriile de la Sabrini, Coriolan, Pandora, Swarovski, Atlantis Gold sau Sokolov au ţăiat şi ele din preţuri, cu ocazia Black Friday.
Locații ce fac parte din categoria ,,must-visit” sunt și Optiblu (Palas şi Iulius Mall) sau Optiplaza, de unde poți achiziționa rame și ochelari de soare, reduse cu până la 90%, sau magazinul preferat al copiilor, Noriel, care te așteaptă cu reduceri de până la 70% la o selecție de jucării. Tot la Palas, găseşti promoții la cosmetice în magazine precum: The Body Shop, Pupa Milano, Mac Cosmetics, Kiehl’s, my Geisha, The Makeup SHOP, Yves Rocher, Xpert Beauty și Sephora. Brandurile Intimissimi sau Calzedonia afișează şi ele reduceri la o gamă variată de produse. Altex, în Palas, și eMAG, în Iulius Mall, afișează reduceri semnificative la o gamă variată de produse: de la telefoane, tablete, laptopuri, produse din categoria gaming, electrocasnice și până la articole de beauty sau sănătate.
La Iulius Mall Iași, brandurile de haine, cum sunt Cropp, H&M, Koton, Mohito și Terranova, afișează reduceri la anumite produse, iar încălțăminte redusă cu până la 50% găsești la In Tempo și GRYXX. Nu lăsa iarna să te surprindă, descoperă ce au pregătit 4 F, BUZZ, Sizeer și Sport Vision și alege-ți ținuta potrivită pentru vacanțe la munte! Jolidon afișează reduceri de până la 70% în perioada 21-24 noiembrie. Pentru ritualul tău de frumusețe, vino la Sephora, Cupio, Marionnaud sau Nala și nu uita să porți amintiri prețioase de la Meli Melo!
Nu uita că Palas și Iulius Mall abia au dat startul reducerilor, iar brandurile te întâmpină cu promoții până la finalul lunii noiembrie, iar pentru a profita de toate ofertele, accesează catalogul online Palas și catalogul Iulius Mall!
Departament PR
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.