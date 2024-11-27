Comunicat de presă. Patinoarul Palas Ice se deschide miercuri. Vino împreună cu cei dragi și bucurați-vă de magia gheții!

Așteptarea a luat sfârșit, iar iubitorii gheții sunt invitați miercuri, 27 noiembrie 2024, la patinoarul Palas Ice, unde distracția va pluti pe arena de gheață. Sărituri, spirale, piruete, pe toate le poți încerca începând cu ora 12.00. Vino alături de prieteni și familie și creați-vă amintiri de neuitat, la patinoarul Palas Ice!

Arena de gheață are o suprafață de 1.200 mp și poate găzdui până la 300 de persoane simultan, astfel că poți să vii împreună cu toți cei dragi ai tăi. Vă veți bucura tot sezonul rece, căci patinoarul va fi funcțional până la o temperatură de maximum 12 grade Celsius. Anul acesta, intrarea pe patinoar se realizează din zona restaurantului Fenice.

Sesiunile de patinaj au loc de luni până duminică, în intervalul orar 12.00 – 21.30. Tariful de intrare pentru o serie, care durează o oră și jumătate, este de 20 de lei pentru copii, până în 14 ani, și de 25 de lei pentru adulți. Cei care își doresc să petreacă mai mult timp pe gheață, pot să își achiziționeze un abonament, care cuprinde 8 intrări. Prețul unui abonament pentru copii este de 140 de lei, pentru adulți este de 180 lei, iar aceştia mai pot opta pentru varianta cu 4 intrări, al cărui preț este 85 de lei.

Ca să eviți statul la rând, poți să intri pe site-ul https://patinoar.palasmall.ro/ și să îți iei bilet sau să îți alegi tipul de abonament potrivit, dar și să îți închiriezi o pereche de patine.

În weekend, sâmbăta și duminica, începând cu ora 9.30, au loc cursurile de patinaj pentru începători, iar de la 10.30, cei mai experimentați sunt așteptați să își exerseze cele mai sofisticate mișcări, la cursurile pentru avansați. Dacă vrei să participi la sesiunile de grup, prețul este de 30 de lei, iar un curs individual cu instructorul este de 60 de lei.

Pregătește-te de cel mai așteptat sezon și bucură-te de gheață, la Palas Ice!