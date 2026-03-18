Județul Iași se confruntă cu cea mai amplă reorganizare a administrației publice locale din ultimii ani. Instituția Prefectului a transmis unităților administrativ-teritoriale calculele privind reducerea masivă a posturilor, conform OUG 7/2026, iar cifrele sunt de-a dreptul șocante: de la 4.460 de posturi în 2025, se va ajunge la maxim 3.124 posturi, ceea ce înseamnă că 1.336 de posturi care dispar efectiv!

Disponibilizările vor lovi în toate sectoarele administrației locale, de la angajați din compartimentele tehnice, financiar-contabile și administrative, până la cei din structuri de sprijin și servicii publice secundare. Autoritățile reamintesc că există excepții, însă acestea nu sunt suficiente pentru a calma temerile angajaților. Excepțiile sunt din serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, Poliția locală, proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, deservirea microbuzelor și autobuzelor școlare, structurile pentru implementarea și monitorizarea proiectelor cu finanțare externă, domeniile asistență socială, cultură, învățământ și biblioteci. Dar, marea majoritate a posturilor din administrația locală nu se încadrează în aceste excepții, ceea ce face ca impactul social să fie unul considerabil.

Calendarul disponibilizărilor

Pe 23 martie 2026, Instituția Prefectului va organiza o ședință de îndrumare cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, pentru a clarifica aplicarea unitară și corectă a OUG 7/2026.

Autoritățile locale au 30 de zile pentru a adopta hotărârile consiliului județean și ale consiliilor locale privind noua structură de posturi.

Hotărârile adoptate vor fi comunicate Administrației Județene a Finanțelor Publice.

Această reducere masivă de posturi nu este doar o chestiune de hârtii – este o lovitură directă pentru oamenii din administrație, pentru familiile lor și pentru comunități întregi. Multe servicii publice riscă să funcționeze cu dificultate, în timp ce angajații disponibilizați vor fi nevoiți să își caute un loc de muncă.

Județul se pregătește, așadar, pentru cea mai amplă curățenie administrativă din istoria recentă. Carmen DEACONU