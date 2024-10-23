Concert Extraordinar. „Violoncellissimo. Clasic la Puterea a Treia”, la Sala Unirii

Pe data de 3 noiembrie 2024, la ora 19:00, Sala Unirii a Ateneului Național din Iași va fi gazda unui eveniment muzical de excepție, concertul „Violoncellissimo – Clasic la Puterea a Treia”. Acest concert promite să ofere o seară memorabilă pentru iubitorii muzicii de calitate, combinând clasicismul cu elemente moderne într-un mod inedit și plin de emoție.

Ansamblul „Violoncellissimo”, sub conducerea renumitului violoncelist Marin Cazacu, este unul dintre cele mai apreciate grupuri camerale din România. Format cu scopul de a deschide noi drumuri în promovarea muzicii clasice și de a sprijini tinerii talentați, ansamblul a devenit o prezență constantă pe scenele din țară și din străinătate. Programul concertului include lucrări din repertoriul clasic, dar și compoziții contemporane, oferind publicului o incursiune fascinantă în lumea violoncelului.

Acest eveniment face parte din turneul național „Violoncellissimo – Clasic la Puterea a Treia”, ediția a VI-a, care a dus ansamblul prin diverse orașe ale țării, de la Arad și Deva la Bistrița. Fiecare reprezentație a fost un succes răsunător, energizând atât artiștii, cât și publicul. Marin Cazacu a declarat: „Ne place muzica și ne place să călătorim și să cântăm pentru publicul din țară. Până acum am călătorit la Arad, Deva, Bistrița și ne-am umplut de energie de la publicul din sălile în care am cântat. Programul este unul care are potențialul de a ridica sălile în picioare, potrivit atât pentru publicul care iubește muzica clasică, cât și pentru cel care abia o descoperă”.

Concertul „Violoncellissimo” este mai mult decât o simplă interpretare; este o călătorie sonoră care promite să captiveze publicul prin diversitatea stilurilor muzicale. De la clasic la contemporan, fiecare piesă va fi interpretată cu măiestrie, oferind o seară plină de emoție și tehnică desăvârșită. Ansamblul explorează întregul potențial al violoncelului, creând o armonie perfectă între trecut și prezent.

Maura ANGHEL