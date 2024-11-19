Concerte de Vivaldi, Mozart și Beethoven în trei comune ieșene

Elevi din zone cu acces redus la cultură din județul Iași se vor bucura de trei recitaluri susținute de formații camerale formate din studenți și absolvenți ai Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași.

Proiectul, coordonat de conf. univ. dr. Andrei Enoiu-Pânzariu, vizează creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirii accesului la învățământul superior și se desfășoară în perioada 1 aprilie - 15 decembrie, cu implicări instituționale, atât din mediul universitar, cât și cel preuniversitar.

Activitățile au vizat mai multe obiective practice și interactive de prezentare a studiilor universitare artistice în rândurile elevilor, de interacțiune a cadrelor didactice universitare cu elevii prin vizite în școli și licee de profil, unul dintre obiective fiind și promovarea elevilor cu rezultate deosebite în domeniul artistic, în vederea atragerii către învățământul superior vocațional, organizarea unor ateliere sau cursuri de măiestrie, sesiuni de pregătire, programelor de formare pentru cadrele didactice din mediul preuniversitar, cât și a unor recitaluri, expoziții și spectacole.

„Un alt obiectiv important al proiectului a fost și facilitarea elevilor din medii rurale cu acces redus la cultură, la recitaluri live cu muzica clasică. Astfel încât, elevi din zone cu acces redus la cultură din județul Iași se vor bucura de trei recitaluri susținute de formații camerale formate din studenți și absolvenți ai Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte”, au spus oficialii. Concertele vor avea loc pe 23 noiembrie, în satul Cozia (comuna Costuleni), pe 24 noiembrie (satul Belcești, comuna Belcești) și pe 30 noiembrie (satul Cilibiu, comuna Golăiești). Trioul de coarde format din Hrenciuc-Mertic Diana-Maria, Bordeianu Teodora-Cătălina, Pop Karina-Ioana și trioul de suflători - Lupu Andrei, Ștefan Matei, Iuga Dumitru-Alexandru, profesor îndrumător conf. univ. dr. George Hariton, vor încânta elevii din cele trei sate cu piese accesibile și atractive de compozitori precum Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauss, Ludwig van Beethoven și alții.

Maura ANGHEL