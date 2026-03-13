Concerte la Palatul Culturii din Iași. Trei seri speciale cu pian, muzică bizantină și repertoriu coral în Holul de Onoare

Palatul Culturii din Iași devine, în luna martie 2026, gazda unei noi serii de evenimente muzicale care aduc în prim-plan pianul, cântarea bizantină și muzica corală sacră. Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, propune trei seri culturale în Holul de Onoare, într-un program care reunește recitaluri și concerte cu puternică încărcătură artistică și spirituală.

Într-unul dintre cele mai spectaculoase spații culturale ale orașului, seria „Concert la Palat” continuă în martie cu trei evenimente care pun în valoare frumusețea arhitecturală a Palatului Culturii și forța expresivă a muzicii interpretate live. Toate concertele vor începe la ora 19:00, în Holul de Onoare, loc devenit tot mai prezent în agenda culturală a Iașului.

Primul eveniment este programat marți, 17 martie 2026, și aduce în fața publicului recitalul de pian „Pianissimo”, susținut de Ana Antonia Tudose. Potrivit organizatorilor, artista va propune o interpretare solo construită pe sensibilitate, grație și virtuozitate, într-un dialog intim între muzică și spațiul monumental al Palatului.

A doua seară muzicală va avea loc joi, 26 martie 2026, când grupul psaltic Melos Paisian, coordonat de dirijorul Dorin Ionescu, va susține concertul „Musica Sacra Byzantinae”. Programul promite o incursiune în tradițiile sacre ale Romei, Ierusalimului și Muntelui Athos, cu accent pe specificul bizantin românesc și pe traseul spiritual dintre Patimi și Înviere. Evenimentul este construit ca o experiență meditativă, în consonanță cu perioada Postului Mare.

Seria se încheie vineri, 27 martie 2026, cu concertul „Glas peste veacuri”, susținut de Corul Marii Uniri, sub conducerea dirijorului Mădălin Munteanu. Organizatorii anunță un program dominat de solemnitate pascală, introspecție și armonie, cu lucrări românești și universale de inspirație religioasă, menite să ofere publicului un moment de reflecție și liniște interioară.

Proiectul „Concert la Palat” a fost gândit tocmai pentru a pune în valoare unul dintre cele mai emblematice spații ale Iașului, prin întâlnirea dintre patrimoniu, muzică și public. În această formulă, Holul de Onoare devine nu doar un cadru spectaculos, ci o scenă vie a culturii ieșene, unde dialogul dintre epoci și stiluri capătă forță și emoție.

Biletele pot fi achiziționate de la casieria Ateneului Național din Iași, prin rezervare online pe platforma instituției, dar și de la tonomatele amplasate în incinta Ateneului și la Sala Unirii. Maura ANGHEL