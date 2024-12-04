Concursul Internaţional de Interpretare Vocal-instrumentală „Armonii sonore in muzica tradiţională''

Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” laşi, în parteneriat cu Asociaţia Art & Music Day, Universitatea Naţională de Arte „George Enescu" laşi, Colegiul Naţional de Artă „0ctav Băncilă", invită publicul sâmbătă, 7 decembrie 2024, între orele 10.00 - 17.00, la Concursul Internaţional de Interpretare Vocal-lnstrumentală „Armonii Sonore în Muzica Tradiţională", care va avea loc la Palatul Culturii – Sala „Ştefan Procopiu".

Autorizatie Taxi + Dacia Logan, an fabricatie 2017, accept schimb cu auto sau teren. Tel: 0749334622

„Competiţia promite să aducă pe scenă tineri artişti talentaţi, fiecare cu un mesaj muzical unic, care va contribui la promovarea tradiţiilor şi valorilor culturale româneşti", apreciază Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Naţional „Moldova" laşi.

Programul ediţiei concursului din acest an se va desfăşura în mai multe locaţii din laşi, fiind un bun prilej pentru a descoperi viitoare talente muzicale. Secţiunile la care pot participa candidaţii înscrişi la concurs sunt: muzică uşoară, jazz, muzică tradiţională, canto clasic şi compoziţie muzicală. Secţiunea de Muzică Tradiţională va fi găzduită de Sala „Ştefan Procopiu" de la Palatului Culturii laşi.

