Condamnați, după ce au vandalizat tomberoanele, în căutarea recipientelor cu garanție

* „Problema mare e că vandalizează punctele, le distrug cu totul... Prejudiciul este foarte mare, iar noi ne adresăm Poliției, care deschide dosar penal. De pe camere sunt identificate persoanele care au dat foc la aceste puncte gospodărești. Sunt cel puțin cinci hotărâri definitive, în instanță, cu condamnări la închisoare pentru cei care fac astfel de fapte de vandalism”, susține directorul Salubris SA

În noiembrie 2023 a fost implementat sistemul RetuRO, menit să îi încurajeze pe români să recicleze. Acest lucru a reprezentat o oportunitate uriașă pentru mulți ieșeni defavorizați, care au început să caute recipientele cu garanție în tomberoanele stradale și chiar în punctele gospodărești din municipiul Iași.

Problema cea mare, susține conducerea Salubris Iași, este că mulți dintre ei ajung să distrugă punctele gospodărești, pe care le deschid cu ranga și le incendiază. „Sistemul RetuRO a intrat în funcțiune în luna noiembrie a anului trecut. De atunci, s-a observat în punctele gospodărești din municipiul Iași, care sunt în număr de 530, că a început o activitate de furt a recipientelor cu garanție. Noi, cei de la Salubris, identificăm toate aceste furturi pentru că avem camere de luat vederi în fiecare punct gospodăresc, trimitem toate aceste înregistrări Poliției Locale și Poliției Municipiului Iași, pentru a face ordine în aceste puncte gospodărești. Ele sunt vandalizate de către oamenii defavorizați, oamenii străzii. Aceștia le deschid cu răngile, dar marea problemă este că noi, cei de la Salubris, nu mai colectăm nici măcar un PET, pentru că nu mai găsim. Astfel, ieșenii, care sunt cei care plătesc taxe către Salubris, nu vor mai primi acel bonus pentru PET-urile vândute de Salubris”, a declarat Cătălin Neculau, director al Salubris SA.

Mai mulți ieșeni, condamnați la închisoare din această cauză

Conform celor relatate de Cătălin Neculau, mai mulți ieșeni au fost condamnați definitiv după ce au distrus punctele gospodărești din municipiul Iași. Aceștia au fost identificați cu ajutorul camerelor de luat vederi, imaginile fiind predate oamenilor legii. „De la începutul anului 2024 sunt făcute peste o sută de sesizări către Poliția Locală din Iași. Problema mare e că vandalizează punctele, le distrug cu totul. Avem mari pierderi din această cauză, le dau foc în momentul în care nu găsesc nimic de furat în ele, de ciudă. Prejudiciul este foarte mare, noi ne adresăm Poliției, care deschide un dosar penal. De pe camere sunt identificate persoanele care au dat foc la aceste puncte gospodărești. Sunt cel puțin cinci hotărâri definitive, în instanță, cu condamnări la închisoare pentru cei care fac astfel de fapte de vandalism”, a adăugat directorul Salubris SA.

Totodată, conducerea Salubris SA solicită mai multă vigilență din partea oamenilor legii. „Din punctul nostru de vedere, Salubris face toate eforturile pentru a ține aceste puncte gospodărești într-un mod corect, să nu fie vandalizate, arse, distruse. Cred că ar trebui ca Poliția Locală și Poliția Municipiului Iași să aibă o activitate mult mai intensă”, a mai spus Cătălin Neculau. CRISTIAN Andrei