Conducătorii de trotinete și bicicliștii, luați în vizor de polițiști

În ultimii ani, numărul conducătorilor de trotinete electrice și de bicicliști din Iași a crescut considerabil. Astfel, foarte mulți dintre ei ajung să fie implicați în accidente rutiere grave, iar oamenii legii încearcă să ia măsuri pentru combaterea acestui fenomen. În aceste condiții, polițiștii ieșeni organizează frecvent acțiuni care îi vizează pe conducătorii de trotinete și pe bicicliști și chiar aplică amenzi pentru ca aceștia să conștientizeze importanța conduitei preventive în trafic.

La începutul săptămânii, oamenii legii au organizat o astfel de acțiune pentru combaterea accidentelor rutiere, în timpul căreia au fost amendați mai mulți cetățeni. „La data de 28 octombrie a.c, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Iași – Biroul Rutier au organizat și executat o acţiune, pe raza municipiului Iași, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și a celor produse pe fondul abaterilor la regimul rutier săvârșite de bicicliști și de către conducătorii de trotinete. În cadrul acțiunii au fost aplicate 50 de sancțiuni contravenționale, dintre care 10 pentru conducătorii de biciclete, 10 pentru conducătorii de trotinete, iar 30 pentru alte abateri. În urma măsurilor aplicate, polițiștii au scos din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, cinci conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp conform legii”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Ce spune municipalitatea despre această problemă

Municipalitatea nu ia în calcul interzicerea trotinetelor în Iași, așa cum se întâmplă în alte orașe europene. Chiar dacă și în capitala Moldovei au fost inițiate astfel de petiții, primarul Mihai Chirica crede că un astfel de demers este imposibil de pus în aplicare. „Nu putem să punem cetățenii să renunțe la un produs care a fost cumpărat. Ele pot fi achiziționate liber de pe piață deci și utilizarea lor trebuie să fie liberă. În schimb, pot apărea restricții de viteză în anumite zone, precum parcurile. În acest moment, restricționarea într-un cadru general nu este posibilă. Persoanele care închiriază trotinete pot fi controlate, există restricții de vârstă. Nu ne confruntăm cu un fenomen care să ducă la o asemenea concluzie. La început ne plângeam că erau abandonate sau aruncate în diverse locuri, dar ieșenii au început să aibă grijă de ele. Totodată, nu avem un număr mare de accidente grave sau alte incidente neplăcute”, a precizat Mihai Chirica, primarul municipiului Iași. Cristian ANDREI