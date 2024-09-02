Consilierii locali s-au împotrivit din nou creșterii prețului la gigacalorie

Proiectul privind majorarea prețului gigacaloriei pentru populație a fost respins, vineri, pentru a doua oară la rând de plenul Consiliului Local, după ce propunerea înaintată de Executivul Primăriei nu întrunise numărul necesar de voturi nici la ședința din iulie a Legislativului local. La fel ca atunci, și acum, în favoarea propunerii înaintate de Executivul Primăriei au votat doar consilierii PNL și PMP, în timp ce aleșii locali de la PSD și USR împreună cu viceprimarul Răzvan Timofciuc s-au abținut de la vot.

Cu 13 voturi „pentru” și 13 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost respins, documentul urmând a fi supus din nou spre aprobare în ședința ordinară din luna septembrie a Consiliului Local.

Înainte de începerea ședinței, viceprimarul Răzvan Timofciuc a anunțat că nu va vota majorarea prețului gigacaloriei, considerând că această măsură va avea „consecințe dintre cele mai nefaste” atât asupra populației cât și a micilor întreprinzători și a mediului local de afaceri în general. „Nu voi susține în Consiliul Local creșterea prețului la gigacalorie: 45% pentru populație și 130% pentru agenții economici. Presiunea pe clienții din mediul privat este foarte mare și agenții economici mici vor fi mult prea tare afectați de această creștere”, a afirmat Răzvan Timofciuc.

La rândul său, primarul Mihai Chirica i-a avertizat pe consilieri că în cazul în care proiectul de hotărâre va fi din nou respins la vot, municipalitatea ar putea întâmpina probleme în găsirea unui operator care să dorescă să preia în concesiune serviciul public de termoficare. Pe de altă parte, șeful municipalității a ținut să sublinieze că propunerea de majorare a prețului gigacaloriei vine din partea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și nu a Primăriei. „Am fost notificați de către ANRE că trebuie să facem majorarea de tarif la gigacaloria livrată populației și la ceilalți consumatori. Această ajustare a prețurilor este impusă de creșterea costurilor la toți indicatorii, fie că vorbim de salarii, materii prime sau alte input-uri care contribuie la formarea prețului gigacaloriei. Ieșenii trebuie să înțeleagă că sistemul de termoficare nu se poate opri. Din contra, potrivit unei Directive europene, toate marile orașe vor trebui să aibă sistem centralizat de termoficare”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Opoziția a propus un „plan etapizat” de creștere a prețului gigacaloriei

Aleșii locali din partea Opoziție au susținut, însă, că majorarea prețului gigacaloriei la valorile propuse de conducerea Executivului Primăriei (45% pentru populație și 130% pentru agenții economici – n.r.) este mult „prea abruptă”, impactul asupra consumatorilor persoane fizice, în special, racordate la sistemul centralizat de termoficare fiind mult prea greu se suportat. „Cred că ieșenii care au instalate centrale proprii sau cei care apelează la alte variante pentru încălzire se simt oarecum discriminați de faptul că, fără acordul lor, sunt obligați să contribuie la susținerea subvenționării prețului la energie termică pentru consumatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare, bani care vin din taxe și impozite, lucru care, în opinia mea, reprezintă o inechitate”, a declarat consilierul local Mugurel Laicu (PSD). „Nu pot să fiu de acord cu această majorare bruscă a prețului gigacaloriei. De aceea, propun, dacă este posibil, ca această creștere să fie făcută etapizat, pentru că altfel nu văd cum ar putea să treacă acest proiect de hotărâre. Cred că ar trebui întocmit un plan de creștere etapizată a prețului gigacaloriei, astfel încât populația și toți ceilalți consumatori racordați la sistemul centralizat de termoficare să poată fi pregătiți pentru o astfel de măsură”, a afirmat, la rândul său, consilierul Ionuț Anastasiei (USR).

Municipalitatea va subvenționa prețul gigacaloriei furnizată populației

În ciuda respingerii de către plenul Consiliului Local a proiectului de hotărâre, primarul Mihai Chirica a anunțat că municipalitatea va continua să subvenționeze prețul gigacaloriei furnizată consumatorilor racordați la sistemul centralizat de termoficare. ”Vom merge la fel ca în anii precedenți, pentru că Primăria este în acest moment operatorul serviciului public de termoficare. Asta este partea norocoasă a lucrurilor. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat în cazul unui operator privat care ar fi venit să ceară creșterea tarifelor iar Consiliul Local ar fi respins această solicitare. Ar fi intrat în faliment. De aceea, cred pe lângă ceea ce este scris în lege, Consiliul Local, respectiv membrii acestuia, trebuie să conștientizeze principiile economiei de piață, despre care nu poți să discuți doar așa în glumă. Principiile economice sunt cele care țin economia în viață. Dacă le abandonezi, înseamnă că mergi pe principii economice care până la urmă duc la faliment”, a menționat edilul.

În acest moment, prețul gigacaloriei furnizată populațiie este de 254 lei fără TVA, urmând ca după majorare, valoarea acesteia să crească la 750 de lei (inclusiv TVA).

În ceea ce privește valoarea subvenției acordată de Primărie (diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei electrice și prețul plătit de către consumator), potrivit proiectului de hotărâre, aceasta urma să crească de la 139 lei fără TVA în prezent la 350 de lei (inclusiv TVA). În prezent, la sistemul centralizat de termoficare al municipiului Iași sunt racordate 21.269 de apartamente, 171 de agenți economici și 138 de instituții publice, din care 81 de instituții de învățământ cu 145 de clădiri aferente și 10 spitale cu 27 de clădiri aferente. Edi MACRI