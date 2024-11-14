Consiliul de Administraţie al CNIR a aprobat lansarea licitaţiei pentru proiectarea şi execuţia drumului expres Bacău-Piatra Neamţ

Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere (CNIR) a aprobat, joi, lansarea licitaţiei pentru proiectarea şi execuţia drumului expres Bacău – Piatra Neamţ, o investiţie de peste 6 miliarde lei (fără TVA), potrivit unei postări pe pagina de Facebook a companiei.

Drumul expres Bacău – Piatra Neamţ are o lungime de 51 kilometri şi va asigura condiţii moderne de transport între cele două municipii, reducerea traficului greu şi de tranzit în interiorul celor două oraşe, precum şi legătura municipiului Piatra Neamţ la Autostrada Moldovei A7.

Contractul va fi licitat într-un singur lot, iar durata de realizare este de 48 de luni (12 luni proiectare şi 36 de luni pentru execuţia lucrărilor).

Pe traseu sunt prevăzute 30 de structuri (poduri, pasaje, viaducte) cu o lungime totală de aproximativ 16 kilometri, cinci noduri rutiere (nod rutier tip ‘trompetă’ – conexiune A7 la km 0, nod rutier Racova pentru conexiunea cu DN 15, nod rutier Podoleni, nod Săvineşti şi nod rutier Piatra Neamţ), spaţiu de servicii tip S3 şi Centru de Întreţinere şi Coordonare (CIC).

‘Din cele 30 de lucrări de artă, două structuri au peste 1.000 de metri, cel mai lung fiind viaductul de 1.072 de metri la nodul rutier de conexiune cu Autostrada Moldovei A7, secţiunea Bacău – Paşcani’, se precizează în postare.

Pe traseul care se desfăşoară în judeţele Bacău şi Neamţ sunt prevăzute perdele forestiere de aproape 20 de kilometri lungime.

‘În criteriile de atribuire a fost prevăzută acordarea punctajului suplimentar pentru constructorul care angajează persoane fără loc de muncă din judeţele Bacău şi Neamţ, studiul de fezabilitate estimând a fi necesare, în total, 1.800 de locuri de muncă pe perioada execuţiei lucrărilor. De asemenea, pentru utilizarea conceptului BIM (Building Information Modelling), CNIR a stabilit un punctaj de 6%’, menţionează reprezentanţii CNIR.

Necesitatea realizării drumului expres Bacău – Piatra Neamţ a fost identificată şi cuantificată la nivel general prin Master Planul General de Transport al României şi în cadrul Programului Investiţional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030.