Container cu rastele pentru biciclete, montat în Nicolina

Primăria Municipiului Iași a achiziționat și montat pe Esplanada Nicolina I un nou container securizat pentru biciclete cu 50 de rastele. Acesta a fost adus și instalat de Sky Park System SRL pentru o sumă de 235.000 lei fără TVA, respectiv 279.650 lei cu TVA.

Un container pentru biciclete similar a fost achiziționat de Primărie și montat în urmă cu un an și jumătate pe Esplanada Minerva – Piața Voievozilor din cartierul Alexandru cel Bun. Inițiativa s-a bucurat de un succes semnificativ la acea vreme, cele 50 de locuri fiind închiriate în doar cinci zile!

Amplasamentul noului container a ținut cont de faptul că Esplanada Nicolina I, la fel Piața Voievozilor, este o zonă vizibilă, circulată, care poate facilita securitatea bicicletelor, unde cererea de locuri de parcare este considerabilă, astfel încât ar încuraja folosirea bicicletei în detrimentul mașinii, și unde există deja piste pentru biciclete.

Cele 50 de locuri pentru biciclete din Nicolina vor fi închiriate începând cu data de 1 ianuarie 2025, după ce va fi făcută recepția finală a echipamentelor. Întâietate la închiriere vor avea utilizatorii de biciclete cu domiciliul în zonă.

Intenția conducerii Primăriei Municipiului Iași este de a achiziționa și monta astfel de containere pentru biciclete în toate cartierele orașului. Locurile de parcare vacante pentru biciclete aflate în containerul securizat sunt atribuite pe bază de abonament, fiecare abonat primind un număr de parcare pentru fiecare bicicletă și un card de acces. Prețul unui astfel de abonament este de doar circa 10 lei pe lună.

Supravegherea video a containerului securizat prevăzut cu rastele pentru biciclete este realizată de Poliția Locală Iași. Radu MARIN