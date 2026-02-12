Continuă lupta pentru locurile de parcare din cartiere
* „În ultimii doi ani, 80% din sesizările primite la dispecerat sunt pentru ocuparea locurilor de parcare obținute printr-un contract de închiriere cu autoritatea locală. Vorbim de locurile de parcare din zona blocurilor”, precizează Liviu Zanfirescu, director al Poliției Locale Iași
Parcul auto al Iașului a crescut considerabil în ultimii ani, iar problema locurilor de parcare este, în continuare, una de actualitate. Astfel, ieșenii caută în permanență spații în care să își poată lăsa autoturismele și ajung, de multe ori, să parcheze pe locurile pe care alte persoane le-au închiriat. Astfel, 80% dintre sesizările care se fac la Dispeceratul Poliției Locale Iași vin de la cetățeni care își găsesc locurile de parcare ocupate. „Acționăm atât din oficiu, cât și la sesizarea cetățenilor. În ultimii doi ani, 80% din sesizările primite la dispecerat sunt pentru ocuparea locurilor de parcare obținute printr-un contract de închiriere cu autoritatea locală. Vorbim de locurile de parcare din zona blocurilor. În intervalul 16:00 – 8:00 este interzisă ocuparea locului respectiv de parcare, care este destinat unei persoane care l-a obținut prin închiriere. În intervalul 8:00 – 16:00, el se poate ocupa. De aceea, pe lângă sancțiunile pe care le aplicăm, ridicăm vehicule din aceste zone. Folosim și avertismentul, dar și amenda cu puncte de penalizare. Vorbim de acele puncte care, dacă se ajunge la un cumul de 15, duce la suspendarea permisului de conducere. Este o activitate zilnică, chiar și pe trei schimburi, avem sesizări și în timpul nopții despre locuri de parcare ocupate”, a declarat Liviu Zanfirescu, director al Poliției Locale Iași.
Ieșenii, campioni la parcat pe trotuar și în alte locuri nepermise
Pe lângă cei care ocupă fără drept locurile de parcare închiriate de alți cetățeni, polițiștii locali au de-a face și cu șoferii care aleg să lase autoturismele pe trotuare sau chiar pe linia de tramvai, mai spune Liviu Zanfirescu. „Dacă vorbim de opriri și staționări, avem la tot pasul astfel de situații. Parcul auto, cel care ține de cetățeni, crește zilnic. Astfel, crește și aglomerația urbană. Întâlnim autoturisme oprite pe partea carosabilă sau pe trotuar. Există șoferi care blochează căi de acces pentru persoanele cu dizabilități, blochează intersecții, treceri pentru pietoni. Există și zeci de cazuri în care șoferii au blocat liniile de tramvai. Astfel, prioritizăm în funcție de situațiile critice pe care le întâlnim. Într-o zi ridicăm aproximativ 20-25 de autovehicule. Mai sunt și situații în care le mutăm, întrucât nu dispunem de suportul unui număr mai mare de platforme. Ca număr de polițiști, avem capacitatea. Cred că este suficient. Dacă avem mașina ridicată o dată, vom fi mai atenți, să nu mai pățim”, a mai spus Liviu Zanfirescu. Cristian ANDREI
