Contrabandă cu tutun pentru narghilea dejucată la vamă!

O nouă tentativă de introducere ilegală a produselor accizabile în România a fost stopată la granița de est a țării. Polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au descoperit peste 3 kilograme de tutun pentru narghilea ascunse într-un autoturism, marfă care urma să fie introdusă în țară fără declarare și fără plata taxelor legale.

Incidentul s-a petrecut pe 23 iunie, în jurul orei 16:40, când un cetățean român în vârstă de 26 de ani s-a prezentat la controlul de frontieră pentru a intra în România dinspre Republica Moldova. În urma unei verificări amănunțite, efectuate pe baza unei analize de risc, echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a descoperit mai multe produse ascunse în bagajele transportate de șofer.

În interiorul autoturismului au fost găsite nouă cutii cu tutun pentru narghilea, purtând timbre de acciză ale Republicii Moldova. Cantitatea totală, de 3,25 kilograme, depășea limitele legale admise pentru introducerea în țară, ceea ce a atras suspiciunea unei tentative de contrabandă.

Valoarea estimată a produselor confiscate se ridică la peste 4.000 de lei, iar întreaga cantitate a fost indisponibilizată de autorități.

Bărbatul este acum cercetat pentru tentativă la contrabandă, infracțiune prevăzută și sancționată de legislația în vigoare. Polițiștii de frontieră continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a fost pregătită introducerea ilegală a mărfii în România.

Cazul de la Albița demonstrează încă o dată vigilența autorităților de la frontiera estică, unde tentativele de introducere ilegală a produselor accizabile rămân un fenomen constant monitorizat de structurile de control. Andrei TURCU