Copiii care învață să vorbească despre ei pornesc cu un avantaj

La Clubul de Jurnalism pentru Copii și Public Speaking, copiii nu învață doar să scrie o poveste sau să țină un microfon în mână, ci să observe, să întrebe, să asculte, să selecteze informația și să se prezinte coerent. Sunt exerciții care par simple la 8 sau 10 ani, dar care pot face diferența peste un deceniu, când prima impresie va fi construită nu din note și diplome, ci din câteva fraze spuse în fața unei comisii sau a unui angajator.

Vacanța copiilor s-a umplut în ultimii ani de tabere, cursuri, ateliere și programe tematice, însă diferența dintre o activitate care doar ocupă timpul și una care lasă ceva în urmă se vede în competențele pe care copilul le poate folosi mai târziu. În această zonă intră și cluburile de jurnalism și public speaking, unde miza nu este formarea unor mici prezentatori, ci antrenarea unei capacități pe care școala o verifică permanent, fără să o exerseze întotdeauna suficient: exprimarea.

Un copil poate avea cunoștințe foarte bune și, totuși, să se blocheze când este rugat să vorbească despre el. Întrebarea „Spune-ne câteva lucruri despre tine” produce adesea un răspuns previzibil: nume, vârstă, școală, apoi ezitare. Tocmai aici începe exercițiul adevărat, pentru că prezentarea personală presupune selecție, ordine și capacitatea de a înțelege ce este relevant pentru omul din față.

În Clubul de Jurnalism pentru Copii și Public Speaking, găzduit în aceste zile de Muzeul „Regina Maria”, aceste lucruri sunt construite prin exerciții aparent simple. Copiii scriu povești, formulează întrebări, iau interviuri, învață să urmărească un răspuns, să nu întrerupă și să sesizeze un detaliu care merită continuat. Când își prezintă povestea sau vorbesc în fața grupului, descoperă că un mesaj bun nu înseamnă să spui tot ce știi, ci să alegi ceea ce trebuie spus.

Prima impresie nu citește întâi CV-ul

Aceeași logică funcționează mai târziu în viața profesională. Un angajator poate avea în față un CV de două pagini, dar înainte să-i verifice toate diplomele și experiențele îl aude pe candidat vorbind. Primele minute construiesc deja o impresie despre claritate, siguranță, atenție și capacitatea de a răspunde relevant.

Asta nu înseamnă că un discurs bun poate înlocui pregătirea reală. Înseamnă însă că pregătirea trebuie să poată fi văzută și înțeleasă. Poți să știi foarte mult, dar dacă răspunsul la o întrebare simplă se pierde într-o explicație fără structură, o parte din valoarea ta profesională rămâne ascunsă.

De aici vine importanța acelor câteva fraze care deschid un interviu, o prezentare sau o discuție academică. Prima impresie nu decide singură rezultatul, dar poate stabili ritmul întregii întâlniri.

Universitatea cere tot mai mult decât reproducerea informației

Nici traseul universitar nu mai este construit exclusiv în jurul examenului clasic. În funcție de sistem și de instituție, apar eseuri de motivație, interviuri, proiecte, prezentări, seminare și susțineri orale. Nu există o regulă identică pentru toate universitățile lumii, însă există o cerință comună aproape tuturor parcursurilor academice serioase: studentul trebuie să poată formula, argumenta și susține o idee.

Mai târziu, aceleași abilități se mută firesc în profesie. Medicul trebuie să explice, inginerul trebuie să-și prezinte soluția, cercetătorul să-și susțină rezultatele, antreprenorul să-și apere proiectul, iar candidatul la un job să poată spune, fără formule învățate pe de rost, cine este și ce poate aduce.

De aceea, un atelier de vacanță în care un copil scrie o poveste, pune o întrebare bună sau învață să se prezinte nu este doar o activitate simpatică între două excursii. Este unul dintre locurile în care poate începe, foarte devreme, pregătirea pentru acel moment în care nu va mai fi întrebat ce notă a luat, ci ce știe să facă și de ce ar trebui cineva să îl aleagă. Maura ANGHEL