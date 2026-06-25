Copiii din Iași ar putea rămâne fără TikTok

* un proiect de lege ar putea schimba radical accesul copiilor la TikTok, Instagram, Facebook și Snapchat

Părinții din Iași ar putea fi puși în fața unei schimbări majore: copiii care nu au împlinit 15 ani ar putea să nu mai aibă acces la rețelele sociale. Un proiect legislativ depus la Senat propune ca platforme precum TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat și alte servicii similare să fie obligate să blocheze accesul minorilor sub acest prag de vârstă.

Măsura ar marca o schimbare importantă în felul în care statul român privește siguranța copiilor în mediul online. Nu părinții și nici copiii ar urma să fie sancționați, ci platformele care nu reușesc să verifice vârsta utilizatorilor și să împiedice accesul minorilor sub 15 ani.

În prezent, mulți copii își creează conturi prin simpla completare a unei date de naștere. Proiectul de lege ar elimina această practică formală. Platformele ar trebui să folosească mecanisme reale de verificare a vârstei, iar simpla declarație a utilizatorului nu ar mai fi suficientă.

Conturi private și limite pentru adolescenți

Pentru adolescenții între 15 și 18 ani, proiectul nu propune o interdicție totală, ci reguli mai stricte. Conturile ar urma să fie private în mod implicit, ceea ce înseamnă că postările ar fi vizibile doar pentru persoanele aprobate de utilizator.

Platformele ar trebui să introducă și instrumente de control al timpului petrecut online, notificări privind durata utilizării și măsuri mai ferme împotriva conținutului periculos. Sunt vizate materialele violente, pornografia, jocurile de noroc, provocările virale riscante, conținutul care afectează sănătatea mintală și mecanismele digitale care pot crea dependență.

O altă prevedere importantă vizează mesajele directe. Pentru utilizatorii sub 18 ani, platformele ar trebui să dezactiveze implicit mesajele venite de la persoane care nu se află în lista de contacte aprobate. Măsura vizează în special riscul de grooming, adică situațiile în care adulți necunoscuți încearcă să intre în contact cu minori pentru manipulare, exploatare sau abuz.

Școlile din Iași, între educație digitală și reguli impuse

Dacă proiectul va deveni lege, efectele nu se vor opri la poarta casei. Școlile din Iași ar putea fi nevoite să discute mai aplicat despre siguranța online, confidențialitate, cyberbullying, presiunea grupului și dependența de ecrane.

Pentru profesori, consilieri școlari și părinți, tema devine tot mai greu de ignorat. Copiii nu mai sunt expuși doar la glume nepotrivite sau conflicte între colegi, ci și la conținut algoritmic care poate amplifica anxietatea, comparația socială, izolarea sau impulsul de a petrece ore întregi în fața ecranului.

În acest context, Iașul, cu zeci de mii de elevi și o viață educațională intensă, poate deveni un teren important pentru dezbaterea despre limitele sănătoase ale vieții digitale.

Clara DIMA