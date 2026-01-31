* de ceva vreme, robotica nu mai este doar un curs pentru mediul urban * în județul Iași, sunt deja 14 astfel de cluburi deschide de CODE Kids, care anunța deja alte înscrieri * cursurile sunt gratuite

În 2026, un sat nu mai are nevoie de „laborator perfect” ca să ducă elevii spre tehnologie. E suficient ca o bibliotecă, o școală sau un ONG să vrea să formeze o grupă și să existe un coordonator local. Asta e ideea centrală din apelul lansat de Fundația Progress, care își propune să extindă rețeaua Cluburilor CODE Kids în comunități rurale și mici urbane, oferind copiilor șansa de a învăța gratuit programare chiar acasă, nu doar în centrele mari.

Pentru județul Iași, proiectul nu pornește de la zero. Pe lista publică a CODE Kids, Iașul este prezent cu localități la Modul 1 (începători) precum Ciortești, Ciurea, Cotnari, Grajduri, Mironeasa, Mogoșești, Pașcani, Popricani, Scânteia, Târgu Frumos, Țigănași, Victoria, Bârnova, Iași și Românești, iar la Modul 2 (nivelul următor) apar Ciurea, Mironeasa, Pașcani, Popricani, Scânteia, Târgu Frumos și Țigănași. O altă confirmare publică a dimensiunii rețelei apare într-o postare a Bibliotecii Orașului Târgu Frumos, care menționează că „în județul Iași există 14 cluburi de programare și robotică” în cadrul CODE Kids.

Programul are o curriculă pe doi ani, cu nivel începător și apoi avansat, și combină programare de bază de la zero cu Arduino (robotică și tehnologie), proiecte IT (aplicații, jocuri, animații, editare video), webinarii de lucru în echipă și prezentare, plus aplicații practice, inclusiv activități tip AI și construcții/machete.

Poate cel mai important detaliu pentru comunitățile mici este că, în acest model, coordonatorul nu trebuie să fie specialist IT: activitățile sunt ghidate prin materiale foarte bine puse la punct și care pot fi prezentate și de alți traineri. Iar calendarul este deja anunțat: grupele noi de începători încep în martie 2026, iar până atunci se face recrutarea copiilor pentru formarea unei grupe de circa 10 participanți.

Teona SOARE