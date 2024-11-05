Copiii lumii digitale. Provocările educației în era tehnologiei

Tabletele și laptopurile au devenit instrumente obișnuite în procesul de învățare. Lecțiile sunt interactive, elevii își pot crea propriile prezentări multimedia, iar internetul deschide accesul către materiale actualizate. Unii profesori susțin că tehnologia a adus o „revoluție tăcută” în educație, facilitând accesul la cunoștințe și personalizarea educației. Platforme educaționale precum Google Classroom sau Zoom permit lecții online și oferă spațiu pentru feedback individualizat.

Însă, dincolo de beneficiile evidente, există și o presiune constantă asupra cadrelor didactice de a ține pasul cu aceste schimbări. Profesorii sunt nevoiți să învețe constant noi platforme și instrumente, iar această adaptare necesită timp și resurse. „Provocarea cea mai mare nu este să avem acces la tehnologie, ci să o utilizăm în mod eficient, pentru a crea o experiență educativă valoroasă”, subliniază Maria Ionescu, profesoară de matematică la o școală din Iași.

Provocări pentru părinți - gestionarea timpului pe ecrane și capcanele internetului

Pentru părinți, tehnologia este un instrument cu două tăișuri. În timp ce tehnologia oferă resurse extraordinare pentru dezvoltarea copiilor, există și pericole reale. Capcanele internetului, cum ar fi dependența de rețelele sociale, expunerea la conținut inadecvat sau riscul de hărțuire cibernetică, sunt probleme pe care mulți părinți le întâmpină.

Studiile arată că timpul excesiv petrecut pe ecrane poate afecta dezvoltarea empatiei, întrucât interacțiunile online pot fi mai superficiale, iar copiii se pot obișnui să comunice mai degrabă prin intermediul emojiurilor decât prin discuții profunde față în față. „Uneori am impresia că fiica mea vorbește mai mult cu telefonul decât cu noi. Mi-e teamă că va pierde din abilitățile sociale reale”, mărturisește Ivona Ignat, o mămică îngrijorată. Una dintre cele mai mari provocări pentru părinți și educatori este să cultive empatia într-un mediu digital. „În lipsa interacțiunilor directe, copiii riscă să devină mai puțin sensibili la emoțiile celorlalți. Aici intervin programe și ateliere care promovează comunicarea și colaborarea față în față, ajutând copiii să își dezvolte inteligența emoțională”, atrage atenția psihoterapeutul Letiția Popa.

Profesorii joacă un rol esențial în a le oferi elevilor exemple de empatie. În plus, unele aplicații sunt gândite să sprijine aceste valori, folosind scenarii interactive pentru a ajuta copiii să înțeleagă emoțiile și nevoile celorlalți. Totuși, este nevoie de o implicare activă din partea părinților și educatorilor pentru ca aceste valori să fie integrate autentic în comportamentul copiilor.

Cum poate tehnologia să devină un aliat în educație?

Tehnologia, utilizată corespunzător, poate deveni un sprijin extraordinar în educație. Platformele de învățare personalizată permit profesorilor să ajusteze lecțiile în funcție de nivelul fiecărui elev, oferind sprijin suplimentar celor care au nevoie sau provocări suplimentare celor avansați. Aplicațiile educaționale, jocurile interactive și conținutul multimedia pot face subiectele mai atractive și pot motiva copiii să fie mai implicați în procesul de învățare.

Într-o lume digitală în continuă schimbare, școlile din Iași și din alte orașe din România explorează programe STEM care să le permită elevilor să dobândească cunoștințe avansate de tehnologie și științe, pregătindu-i pentru profesiile viitorului. Profesorii observă că, prin utilizarea tehnologiei, copiii pot experimenta și învăța prin simulări și proiecte interactive. „Matematica sau fizica nu mai sunt materii abstracte, devin experiențe palpabile prin simulări și experimente virtuale”, spune Marius Munteanu, profesor de științe.

Pentru ca tehnologia să fie cu adevărat un instrument de dezvoltare și nu o sursă de dependență, este esențial să se mențină un echilibru sănătos între timpul petrecut online și cel offline. Părinții pot stabili reguli de utilizare a dispozitivelor și pot crea „zone fără tehnologie” în locuință, iar profesorii pot introduce pauze de „detoxifiere digitală” la școală. Studiile demonstrează că activitățile fizice, jocurile și timpul petrecut în aer liber ajută la crearea unui echilibru care favorizează sănătatea mentală și fizică a copiilor.

Maura ANGHEL







În era digitală, părinții și profesorii joacă un rol crucial în ghidarea copiilor. Educația digitală trebuie să fie o experiență de învățare echilibrată, iar provocările tehnologice pot fi transformate în oportunități. Cultivarea empatiei, implementarea unor limite sănătoase pentru utilizarea tehnologiei și utilizarea platformelor digitale ca unelte educative eficiente sunt pași esențiali pentru a construi o generație pregătită pentru viitor, dar înzestrată cu abilități reale de relaționare și empatie.