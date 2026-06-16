Copilăria de acum 2.000 de ani, expusă la Palatul Culturii

O expoziție care deschide o fereastră spre viața copiilor din Antichitate va fi inaugurată vineri, 19 iunie 2026, la Palatul Culturii din Iași. Publicul va putea vedea 86 de artefacte provenite în special din vechiul oraș Tomis, dar și din alte așezări romane de pe teritoriul Dobrogei.

Cum arăta copilăria la Pontul Euxin

Expoziția „A fost odată ca niciodată...! Scurtă istorie a copilăriei în primele patru veacuri de stăpânire romană la Pontul Euxin” este organizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Muzeul de Istorie a Moldovei, în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și cu sprijinul Consiliului Județean Constanța.

Cele 86 de piese arheologice selectate pentru expoziție vorbesc despre locul copiilor în familie și în societate, despre joc, credință, statut social, dar și despre fragilitatea unei perioade a vieții care, în Antichitate, era adesea mult mai scurtă decât în prezent.

Jucării și bijuterii găsite în necropolele Tomisului

O parte importantă a exponatelor provine din săpăturile arheologice realizate în orașul antic Tomis și în împrejurimile acestuia, pe teritoriul actualului municipiu Constanța.

Vizitatorii vor putea descoperi obiecte provenite și din alte centre antice sau așezări dobrogene, între care Callatis, actuala Mangalia, Durostorum, Carsium, Ulmetum, Tropaeum Traiani, Capidava și Ibida.

Printre piesele aduse la Iași se numără jucării, podoabe realizate din materiale prețioase, lămpi antice, recipiente pentru parfumuri și uleiuri, vase rare din sticlă, ceramică și obiecte confecționate din metal, piatră, os, corn, ambră sau gagat.

Unele dintre acestea provin din morminte de copii descoperite recent în necropolele Tomisului și sunt prezentate publicului pentru prima dată. Diversitatea obiectelor funerare oferă indicii despre familiile din care proveneau copiii, despre obiceiurile comunităților și despre modul în care cei mici erau reprezentați în relația dintre lumea oamenilor și cea a divinităților.

Expoziția rămâne deschisă până în octombrie

Managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, Andrei Apreotesei, îi invită pe vizitatori să descopere multiplele chipuri ale copilăriei antice, de la frumusețea jocului până la vulnerabilitatea primilor ani de viață.

Expoziția a fost coordonată, din partea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, de Ana Cristina Hamat, Irina Sodoleanu, Aurel Constantin Mototolea și Constantin Băjenaru. Din echipa Muzeului de Istorie a Moldovei fac parte Ioan Iațcu, Ecaterina Dediu și Dana Mustereț. Publicul va putea vizita expoziția până pe 4 octombrie 2026. Maura ANGHEL