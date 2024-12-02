Corul de copii al Iașului va deschide Piața de Crăciun de la Ateneu

Vineri, 6 Decembrie 2024, cu ocazia sărbătorii de Moș Nicolae, Ateneul Național din Iași își deschide porțile pentru a dezvălui o atmosferă de poveste la cea de-a IX-a ediție a Pieței de Crăciun.

Sărbătoarea Zăpezii va debuta la ora 17:00 cu un moment artistic oferit de Corul de Copii al Municipiului Iași, dirijat de Raluca Zaharia. Evenimentul promite o seară de neuitat, plină de magie, cu brăduți frumos împodobiți, lumini strălucitoare și cadouri speciale. Vizitatorii vor avea ocazia să pătrundă într-o lume de basm, unde spiritul Crăciunului prinde viață în fiecare colț.

Totodată, începând cu ora 18:30, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”, va avea loc European Cinema Night 2024, un omagiu adus cinematografiei europene. Acesta va începe cu o recepție de bun venit și va continua cu proiecția filmului Le Comte de Monte-Cristo, o nouă adaptare cinematografică a celebrei lucrări ale lui Alexandre Dumas. De asemenea, după prezentarea peliculei, va avea loc o sesiune de discuții interactive cu renumita Irina-Margareta Nistor (critic de film), urmată de un cocktail, o oportunitate perfectă pentru a discuta despre film și pentru a savura o seară relaxantă în compania pasionaților de cinematografie.

Pe lângă activitățile de la Ateneu, la Sala Unirii, va avea loc premiera spectacolului pentru copii – Pinocchio. Acesta promite să aducă pe scenă o combinație perfectă de magie, umor și lecții de viață inspirate din celebra poveste italiană, oferind celor mici o experiență de neuitat.

„În această atmosferă festivă, Ateneul Național din Iași se transformă într-un punct de întâlnire pentru toți cei pasionați de film, teatru și tradițiile Crăciunului. Cu un program cultural diversificat și o ambianță de sărbătoare, Ateneul vă invită să trăiți o seară magică, unde tradiția, arta și bucuria se împletesc armonios. Este locul ideal pentru a petrece momente de neuitat alături de cei dragi, un spațiu în care fiecare vârstă poate descoperi magia Crăciunului și se poate bucura de un program plin de surprize, învăluit în lumina sărbătorilor. Fie că sunteți iubitori ai culturii, ai tradițiilor sau pur și simplu în căutarea unei seri speciale, Ateneul Național din Iași vă așteaptă cu brațele deschise”, a declarat Gheorghiță Rusu-Persic.

Maura ANGHEL