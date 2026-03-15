Corul Filarmonicii invită ieșenii la un concert coral dedicat sacrului contemporan

* în Sala Voievozilor de la Palatul Culturii va răsuna un program integral a cappella, construit din lucrări sacre moderne și contemporane semnate de compozitori din mai multe spații culturale * sub bagheta dirijoarei Consuela Radu-Țaga, Corul Academic „Gavriil Musicescu” propune publicului ieșean o seară de mare rafinament, în care tradiția, meditația și expresia corală actuală se întâlnesc într-un dialog sonor rar

Corul Academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii „Moldova” Iași invită publicul la un concert aparte, dedicat muzicii sacre moderne și contemporane. Găzduit de impunătoarea Sală a Voievozilor din Palatul Culturii, evenimentul Dulcia Cantica, dirijat de Consuela Radu-Țaga, aduce în fața ieșenilor un program integral a cappella, construit ca o incursiune sonoră în unul dintre cele mai rafinate și mai expresive teritorii ale repertoriului coral. Evenimentul va avea loc pe 18 martie.

Concertul propune o selecție de lucrări din a doua jumătate a secolului XX și începutul secolului XXI, semnate de compozitori din Statele Unite, Estonia, Brazilia, Franța, Marea Britanie și Elveția. Dincolo de frumusețea fiecărei piese în parte, programul are coerența unei idei puternice: aceea de a pune în dialog modurile în care sacrul continuă să fie exprimat prin muzica prezentului. Se vor întâlni, astfel, influențe gregoriene recontextualizate, sinteze tonale post-romantice, inserții modale, armonii dense, clustere și texturi stratificate, într-un parcurs sonor de mare finețe.

Sacrul contemporan, în concert la Palat

Din spațiul britanic contemporan, publicul va putea asculta Peace de Paul Mealor, inspirată de rugăciunea atribuită Sfântului Francisc de Assisi, o lucrare în care tonalitatea, claritatea declamației și tensiunea interioară sunt puse în slujba unei meditații sonore limpezi și emoționante. Tot din repertoriul britanic vine și versiunea contemporană a textului Exultate, jubilate, semnată de Karl Jenkins, care aduce o energie diferită, expansivă și ritmică, specifică stilului său recognoscibil.

Două dintre lucrările importante ale serii poartă semnătura compozitorului american Eric Whitacre: Alleluia și Lux Aurumque. Prima construiește o arhitectură sonoră amplă dintr-un singur cuvânt, prin acumulări graduale și suprapuneri armonice lente, în timp ce a doua cultivă o scriitură omofonă de mare densitate, în care culoarea timbrală și omogenitatea ansamblului devin esențiale. Sunt partituri care pun în valoare tocmai acea capacitate a corului de a crea emoție din respirație comună, nuanță și echilibru.

Dimensiunea franceză a programului este reprezentată de Ubi caritas et amor de Maurice Duruflé, primul motet din ciclul Quatre Motets sur des thèmes grégoriens, una dintre cele mai subtile și mai rafinate lucrări corale ale secolului XX. Aici, melodia gregoriană este preluată și integrată într-un limbaj modal de mare transparență, cu influențe impresioniste discrete și cu o eleganță sonoră aparte.

Programul continuă cu Ave Maria de Morten Lauridsen, lucrare pentru cor mixt divizat în opt voci, care aduce o sonoritate amplă, caldă și gravă, bazată pe armonii dense și rezonanțe atent controlate. În contrast stilistic, Benedictio de Urmas Sisask propune o altă direcție de expresie, una în care repetiția ritmică, discursul modal și suprapunerea planurilor sonore trimit către o dimensiune incantatorie, cu ecouri din tradiția estoniană și din minimalismul sacru contemporan.

Repertoriul american este completat de Agnus Dei de Samuel Barber, versiunea corală a celebrului Adagio for Strings, o pagină de o mare intensitate emoțională, în care elegia orchestrală este transpusă într-un discurs vocal profund și tensionat. De asemenea, O magnum mysterium de Carl Rütti aduce în program influența tradiției corale anglicane, prin claritate tonală, multiple divizii vocale și alternanța dintre secțiuni contemplative și pasaje cu amplitudine jubilantă. Seara se va încheia și cu energia specifică spațiului latino-american, prin Psalmul 150 de Ernani Aguiar, o lucrare a cappella de mare forță ritmică și vitalitate.

Maura ANGHEL