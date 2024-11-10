Costel Alexe, către primarii PNL din Moldova: 'Să nu dăm vrabia liberală din mână pe cioara roşie de pe gard'

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, i-a îndemnat, sâmbătă, pe primarii PNL prezenţi la Iaşi, la Conferinţa Regională a partidului, să îşi imagineze cum ar arăta dimineaţa zilei de 25 noiembrie în ipoteza în care în turul doi la alegerile prezidenţiale ar intra Marcel Ciolacu şi George Simion

"Aş vrea să vă imaginaţi pentru câteva secunde dimineaţa lui 25 noiembrie. Şi ne dăm seama că, din păcate, românii ar putea avea de ales peste două săptămâni între Marcel Ciolacu şi George Simion. Dragii mei colegi, ce zi tristă ar fi pentru comunităţile pe care dumneavoastră le reprezentaţi, ce zi tristă pentru România şi mai ales ce zi tristă ca fiecare dintre dumneavoastră să vă priviţi copiii sau nepoţii în ochi, ştiind că puteam face mai mult, adică să intrăm în turul doi şi să câştigăm preşedinţia României”, a declarat Costel Alexe.

Şeful CJ Iaşi le-a spus colegilor săi din PNL că în 24 noiembrie ”suntem obligaţi să dăm această bătălie nu pentru Nicolae Ciucă, nu pentru Costel Alexe sau pentru alt lider liberal, ci suntem obligaţi să câştigăm pentru România”.

”Indiferent câte voturi poate băga Marcel Ciolacu şi PSD în urnă pentru AUR, în turul întâi putem noi, cu implicarea colegilor primari, consilieri locali, consilieri judeţeni, a tuturor simpatizanţilor liberali, să câştigăm. Pe 24 noiembrie suntem obligaţi să dăm o lecţie despre democraţie, despre liberalism şi dezvoltare aici în Moldova. Ştim cu toţii care este forţa fiecăruia dintre dumneavoastră. Ştim ce înseamnă forţa dumneavoastră de mobilizare. Cele şapte judeţe (filiale PNL din Moldova prezente la reuniunea de la Iaşi – n.r.) au luat împreună la locale 34,4 la sută. Tot Nicolae Ciucă era atunci preşedinte al partidului. Iertaţi-mă, ce s-a schimbat în aceste câteva luni? Cred că în ultima lună suntem mai motivaţi, iar PNL este pe creştere. Nu avem nicio scuză să nu câştigăm aceste alegeri. Haideţi să nu dăm vrabia liberală din mână pe cioara roşie de pe gard”, a adăugat Costel Alexe.