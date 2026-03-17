CURS BNR: Leul pierde lupta cu valutele străine
Doi cetățeni israelieni, reținuți la Iași pentru trafic de canabis și droguri de risc
Arhivarea documentelor contabile. Iată care este importanța organizării și păstrării documentelor contabile!
Prețurile inflamate nu au afectat încă leul
UAIC cere sprijin guvernamental pentru salvarea patrimoniului
La Iași, maternitatea devine dialog public
Cetățeni israelieni prinși într-un uriaș scandal de trafic de droguri, la Iași
Bebeluș de șapte luni salvat de la moarte de neurochirurgii ieșeni
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Costel Alexe, o nouă amânare în instanță! Dosarul „Tabla" se prelungește

 Tribunalul a decis astăzi, 17 martie 2026, o nouă amânare în dosarul în care este vizat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. Instanța a stabilit următorul termen de judecată pentru sfârșitul lunii aprilie.

Istorie

 Conform minutei ședinței de astăzi, instanța a dispus amânarea cauzei pe fond, stabilind un nou termen pentru data de 28 aprilie 2026, ora 13:00.

Pe lângă amânarea propriu-zisă, magistrații au decis menținerea măsurilor asigurătorii în acest dosar complex. Decizia vizează bunurile provenite de la SC LIBERTY GALAȚI SA, măsura fiind instituită inițial prin ordonanța DNA din mai 2021.

Rezumatul deciziei de astăzi:

  • Soluție pe scurt: Amână cauza.
  • Măsuri procesuale: Menține măsura asigurătorie conform art. 250 ind. 2 din Codul de procedură penală.
  • Cale de atac: Decizia privind măsurile asigurătorii poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.
  • Data următorului termen: 28 aprilie 2026.

 Dosarul, cunoscut public sub numele de „Dosarul Tabla”, a parcurs deja multiple termene (precedentul fiind pe 3 februarie 2026), procesul aflându-se în prezent în faza de judecată pe fond la completul de judecată Fond 2.

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?

Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp    0752 266 264  si noi le facem cunoscute!

