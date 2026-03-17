Tribunalul a decis astăzi, 17 martie 2026, o nouă amânare în dosarul în care este vizat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. Instanța a stabilit următorul termen de judecată pentru sfârșitul lunii aprilie.

Conform minutei ședinței de astăzi, instanța a dispus amânarea cauzei pe fond, stabilind un nou termen pentru data de 28 aprilie 2026, ora 13:00.

Pe lângă amânarea propriu-zisă, magistrații au decis menținerea măsurilor asigurătorii în acest dosar complex. Decizia vizează bunurile provenite de la SC LIBERTY GALAȚI SA, măsura fiind instituită inițial prin ordonanța DNA din mai 2021.

Rezumatul deciziei de astăzi:

Soluție pe scurt: Amână cauza.

Măsuri procesuale: Menține măsura asigurătorie conform art. 250 ind. 2 din Codul de procedură penală.

Cale de atac: Decizia privind măsurile asigurătorii poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Dosarul, cunoscut public sub numele de „Dosarul Tabla”, a parcurs deja multiple termene (precedentul fiind pe 3 februarie 2026), procesul aflându-se în prezent în faza de judecată pe fond la completul de judecată Fond 2.