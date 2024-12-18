Costel Alexe-Sedința CJ Iași de astăzi, ultima din 2024 – VIDEO

Pe ordinea de zi a ultimei ședințe ordinare din acest an a Consiliului Județean au fost înscrise 37 de proiecte de hotărâre.

Printre acestea sunt propuneri privind Parcurile industriale de la Pașcani și Holboca, viitorul Spital de Boli Respiratorii, Palatul Sturdza de la Miroslava (care va intra în restaurare), prelungirea licențelor deținute de operatorii de transport județeni.

Consilierii județeni reunesc pentru această ședință programată pentru ora 10 în Sala „Henri Coandă”, de la Palatul Culturii.

Ședința ordinară a CJ va fi urmată de una extraordinară, în care aleșii județului se vor pronunța pentru contractarea unui credit de 150 de milioane de lei. Banii vor fi direcționați către două proiecte mai vechi ale CJ: lărgirea la patru benzi a DJ 248 de la ieșirea din municipiul Iași până la capătul Centurii Iași Sud (Lunca Cetățuii, 3,3 km), respectiv modernizarea drumului județean DJ 282G, de la ieșirea din municipiu spre Aroneanu – Rediu Aldei (6,5 km). Finanțarea pentru acest din urmă proiect nu include și drumul spre Aeroportul Iași – respectiv construirea noii căi de acces care va lega aerogara de DJ 282G în zona localității Aroneanu.