Costel Alexe spune că intrarea lui Ciucă în turul 2 la prezidențiale va distruge 'alianţa toxică PSD - AUR'

Preşedintele filialei din Iaşi a Partidului Naţional Liberal (PNL), Costel Alexe, a cerut, joi, populaţiei din judeţ să participe la alegerile prezidenţiale din 24 noiembrie şi să voteze în favoarea liderului liberal, Nicolae Ciucă, pentru a "demonta alianţa toxică dintre PSD şi AUR".

El a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că speră ca în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale să participe candidatul PSD, Marcel Ciolacu, alături de cel al PNL, Nicolae Ciucă.

"Vreau să fac un apel către toţi ieşenii ca pe 24 noiembrie să voteze Nicolae Ciucă, tocmai pentru a demonta această alianţă toxică pentru România, şi aici mă refer la ceea ce vrea să se întâmple şi PSD, şi AUR, cu sprijinul şi cu votul la PSD, George Simion să intre în turul doi tocmai pentru a-i face o mai facilă victoria lui Marcel Ciolacu pe 8 decembrie", a afirmat Alexe.

La rândul său, primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a subliniat, în cadrul aceleaşi conferinţe de presă, că "România are nevoie în fruntea sa de un om puternic, credibil, bine pregătit profesional, capabil să ia decizii rapide şi să se adapteze la noile condiţii în care se află România şi toată partea de Est a Europei".

"România are nevoie de un om corect, cu demnitate publică obţinută prin studii, care este un familist şi un om credincios, care crede în valorile naţionale şi care poate sluji patria fără a fi manevrat din niciun interes. Nicolae Ciucă nu este dator nimănui, ci doar ţării, pe care a slujit-o absolvind şcoala militară ca şef de promoţie, o carieră militară dusă cu succes până la cel mai înalt grad militar şi care a reuşit să poarte stindardul României peste hotare, îndeplinindu-şi, de asemenea, cu succes toate misiunile militare pentru care l-a trimis ţara. (...) Nicolae Ciucă are o viziune despre dezvoltarea României pe principii liberale în care munca este pe primul loc, în care dezvoltarea infrastructurii este cheia mobilizării economiei naţionale şi care ştie să manevreze resursele ţării în scopul bunăstării acestui popor. Nicolae Ciucă este cheia deschiderii şi mai largi a viziunii externe a României faţă de Statele Unite ale Americii şi ceilalţi parteneri NATO", a adăugat Chirica.

Primarul Iaşiului a mai spus că nu îşi doreşte ca românii să ajungă în aceeaşi situaţie cu ucrainenii, care fug din calea războiului.

"Mă interesează nu numai interesul meu personal, politic, de a avea preşedintele ţării din partea partidului pe care îl reprezint. Mă interesează şi viitorul copiilor mei care, peste zece ani, vor ajunge unii dintre ei să voteze şi vor trebui să pună ştampila acolo unde trebuie, stând într-o ţară stabilă, nefiind fugăriţi în alte ţări ca şi refugiaţii ucraineni, aşa cum sunt ei astăzi", a mai spus Mihai Chirica.