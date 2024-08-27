Cozile de la punctele de colectare, motiv de descurajare pentru reciclare!

Tot mai mulți ieșeni și-au exprimat în ultima perioadă nemulțumirea pentru faptul că nu-și pot recupera garanția pentru deșeurile reciclate la punctele de colectare amplasate în apropierea marilor magazine din cauza aglomerației produse de unii cetățeni care „sufocă” perimetrele respective cu zeci de saci plini cu PET-uri, sticle și doze de aluminiu.

Zilnic, în fața punctelor de colectare amplasate în apropierea hipermarketului din spatele Pieței Nicolina sunt așezați zeci de saci de mare capacitate umpluți cu PET-uri de bere, sucuri și apă minerală, adunate de oamenii străzii de la crâșmele din apropiere. „Pe lângă oamenii străzii, zilnic, punctele de colectare sunt aglomerate de cetățeni care descarcă din portbagajul propriilor autoturisme sau chiar direct din camioane zeci sau chiar sute de saci cu PET-uri adunate de la tomberoane sau de la marginea drumului. Din această cauză, cei care stau la rând pentru a lua garanța pentru câteva PET-uri sunt nevoiți să aștepte și câte 3 ore pentru a putea intra în posesia voucherului eliberat de punctul de colectare”, declară Maria, o pensionară din Iași. În ciuda nemulțumirii oamenilor, situația persistă zilnic la majoritatea punctelor de reciclare din oraș, fără ca cineva să ia atitudine. „Dacă le spui ceva, oamenii care vin cu sacii plini cu PET-uri adunate de pe te miri unde devin violenți, nu de puține ori fiind înregistrate altercații între ei și ceilalți cetățeni care stau cuminți la rând”, spune Gheorghe, un alt pensionar din Iași.

Autoritățile ridică din umeri, declarând că nu au cum să intervină în „procesul comercial” derulat de firmele care au ca obiect de activitate reciclarea acestor deșeuri, principiul după care funcționează în prezent Sistemul de Garanție-Returnare fiind „primul sosit, primul servit”.

Situația de la Iași, dar și din celelalte mari orașe ale țării, a ajuns și la urechile ministrului Mediului, Mircea Fechet, care însă dă vina pentru nemulțumirile exprimate de cetățeni pe comercianții care refuză să preia ambalajele de la oameni. „Sunt de multe ori cozi nejustificat de mari la aceste aparate de colectare, sunt magazine care astăzi, la opt luni distanţă de la lansarea Sistemului de Garanţie-Returnare, pur şi simplu refuză, deşi legea îi obliga, să preia ambalajele de la oameni. Din acest motiv, am rugat colegii din minister, de la Garda Naţională de Mediu, la fel cum am discutat şi cu colegii de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, să identifice toate acele puncte de colectare care nu respectă legea pentru că e un efort comun. Nu doar cetăţenii trebuie să participe, dar şi comercianţii şi producătorii. Până la urmă e un întreg ansamblu care nu funcţionează în lipsa participării unui actor din acest întreg ecosistem pe care îl numim noi atât de frumos hora reciclării”, declară ministrul.

Până la rezolvarea situației, mulți dintre ieșeni vor continua să se gândească de două ori dacă să-și umple sacoșele cu PET-uri și să se deplaseze, uneori cale de câțiva kilometri, către centrele de colectare sau dacă să arunce pur și simplu aceste deșeuri la primul coș de gunoi sau tomberon ieșit în cale. Edi MACRI