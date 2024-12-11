Crăciunul 2024, între planificare financiară și atracția magiei sărbătorilor

Planificarea devine un element esențial în comportamentul de consum, mai ales în contextul economic actual. Mulți români și-au adaptat obiceiurile pentru a evita presiunea financiară specifică lunii decembrie, recurgând la cumpărături anticipate. Într-un context economic care pune la încercare bugetele familiei, ieșenii adoptă strategii pragmatice pentru a-și asigura sărbători cât mai frumoase, dar și sustenabile.

Tot mai mulți locuitori ai Iașului încep să-și pregătească din timp lista de cadouri, preferând să achiziționeze treptat produsele necesare pentru sărbători. Foarte mulți au început cumpărăturile de Crăciun încă sau octombrie, pentru a eșalona cheltuielile și a evita aglomerația din decembrie. „Am cumpărat deja câteva cadouri pentru familie și prieteni. Este mai ușor să mă încadrez în buget dacă mă organizez din timp”, spune Raluca, o tânără mamă din cartierul Tătărași.

Această tendință este vizibilă în toate centrele comerciale din oraș, unde retailerii au început să afișeze reduceri timpurii și oferte de sezon încă de la începutul toamnei. Analistul economic Mircea Dima consideră că această schimbare de comportament reflectă „o adaptare la creșterea prețurilor și o dorință de a evita stresul financiar de pe ultima sută de metri”.

Magia produselor în ediții limitate, atracția vedetă a sărbătorilor

Iașul nu face excepție de la fascinația pentru edițiile limitate de produse tematice. De la cozonacii artizanali cu rețete speciale, disponibili doar în perioada Crăciunului, la seturile de cadouri personalizate, ieșenii sunt seduși de unicitatea acestor oferte. „Anul trecut am cumpărat un set de globuri pictate manual, iar anul acesta am pus ochii pe o colecție limitată de ceaiuri de iarnă. Îmi place să aduc un strop de magie în casa mea”, mărturisește Ioan Popa, un pensionar. Magazinele și piețele locale au înregistrat o creștere a cererii pentru produse handmade, decoruri festive și dulciuri tradiționale, toate prezentate sub umbrela exclusivității.

În ceea ce privește cheltuielile, majoritatea ieșenilor declară că vor păstra bugetele la nivelul anului trecut. Aproape două treimi spun că nu vor cheltui mai mult, iar o parte semnificativă, aproximativ 20%, intenționează să reducă din costuri. „Am alocat aceeași sumă ca anul trecut, dar sunt mai atentă la reduceri și cumpăr doar ce este cu adevărat necesar”, explică Adriana Simion, o contabilă. De altfel, magazinele din Iași au început să promoveze pachete economice, atât pentru alimentele necesare mesei festive, cât și pentru cadouri.

Un Crăciun planificat, dar plin de căldură

Iașul se pregătește pentru un sezon al sărbătorilor în care fiecare decizie de cumpărare contează. Totuși, bucuria de a dărui și de a petrece timp alături de cei dragi rămâne centrală în spiritul Crăciunului. Orașul va găzdui numeroase evenimente de sezon, de la concerte de colinde la târguri de cadouri, toate menite să aducă lumină și căldură în sufletele locuitorilor.

Astfel, Crăciunul 2024 la Iași nu este doar despre planificare și cumpătare, ci și despre păstrarea esenței sărbătorilor: timpul petrecut alături de cei dragi și crearea de amintiri prețioase, care să dăinuie dincolo de provocările economice ale prezentului. Această tendință reflectă o schimbare în mentalitatea consumatorilor, care prioritizează stabilitatea financiară. Specialiștii subliniază că eșalonarea cheltuielilor le permite acestora să navigheze mai ușor printr-un sezon marcat de costuri ridicate. „Este o abordare pragmatică și tot mai răspândită, pe fondul incertitudinilor economice globale”, afirmă economistul Adrian Popescu.

Crăciunul 2024 reflectă o nouă dinamică în comportamentul de consum al românilor, în care raționalitatea financiară coabitează cu dorința de a păstra magia sărbătorilor. Fie că își planifică din timp achizițiile, fie că aleg produse care să le ofere o experiență unică, consumatorii demonstrează o adaptabilitate impresionantă.

Astfel, deși presiunile economice persistă, Crăciunul rămâne o ocazie de a celebra, de a dărui și de a crea amintiri prețioase alături de cei dragi.

Dan DIMA