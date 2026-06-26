Regizorul Cristian Mungiu este invitatul de onoare al celei de-a 54-a ediții a Festivalului Internațional de Film din La Rochelle – FEMA La Rochelle, desfășurat în Franța, în perioada 26 iunie – 4 iulie 2026. Prezența cineastului român la acest eveniment confirmă, încă o dată, locul pe care filmul românesc de autor îl are în cinematografia europeană.

Potrivit informațiilor transmise de Institutul Cultural Român, Cristian Mungiu se va afla la La Rochelle în perioada 27 iunie – 1 iulie, unde va participa la sesiuni de întrebări și răspunsuri cu publicul, dar și la întâlniri profesionale cu specialiști ai industriei cinematografice.

Pentru Iași, omagiul are o miză simbolică aparte. Cristian Mungiu s-a născut la Iași, iar drumul său artistic a devenit una dintre cele mai puternice povești românești de succes în cinematografia mondială. De la începuturile sale până la marile premii obținute la Cannes, numele lui Mungiu a rămas legat de cinemaul care pune întrebări incomode, vorbește despre societate și transformă realitatea în artă.

Retrospectivă cu nouă lungmetraje și toate scurtmetrajele

FEMA La Rochelle îi dedică regizorului o amplă retrospectivă, care include nouă lungmetraje și toate scurtmetrajele sale. Publicul francez va putea vedea sau revedea filme esențiale din cariera lui Cristian Mungiu, de la „Occident”, filmul care l-a impus în atenția cinefililor, până la „R.M.N.”, una dintre cele mai intense radiografii cinematografice ale României recente.

În program se regăsesc „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, filmul care a câștigat Palme d’Or în 2007 și a dus cinemaul românesc într-o zonă de vizibilitate internațională fără precedent, „După dealuri”, „Bacalaureat”, „Amintiri din Epoca de Aur – Partea I” și „Amintiri din Epoca de Aur – Partea II”.

Festivalul include și două titluri care nu au fost încă prezentate în Franța: „Jaful secolului”, film regizat de Teodora Ana Mihai și co-scris de Cristian Mungiu, și „Fjord”, cel mai nou lungmetraj al regizorului, prezentat în premieră mondială la Cannes și distins cu Palme d’Or în 2026.

„Fjord”, filmul care readuce România în centrul atenției la Cannes

„Fjord” marchează un nou moment de vârf în cariera lui Cristian Mungiu. Filmul urmărește tensiunile unei familii româno-norvegiene și vorbește despre diferențe culturale, reguli sociale, fragilitate familială și felul în care instituțiile pot deveni, uneori, parte a conflictului.

Prin această temă, Mungiu continuă direcția care l-a consacrat: cinemaul realist, moral, tensionat, în care spectatorul nu primește răspunsuri simple, ci este obligat să privească atent nuanțele. De aceea, prezența filmului la La Rochelle, în avanpremieră franceză, este unul dintre punctele importante ale festivalului.

Expoziție cu peste 200 de fotografii din arhiva personală

Omagiul de la La Rochelle nu se oprește la proiecții. Festivalul găzduiește și expoziția „Biografia unui povestitor”, care reunește peste 200 de fotografii din arhiva personală a lui Cristian Mungiu.

Expoziția este prezentată pe durata festivalului la Capela Dames Blanches și la Turnul Lanțului din La Rochelle, oferind publicului o privire mai apropiată asupra universului creativ al regizorului. Fotografiile completează traseul cinematografic și construiesc portretul unui autor pentru care imaginea, memoria și realitatea socială sunt inseparabile.

De ce contează acest omagiu pentru filmul românesc

Festivalul de Film din La Rochelle este recunoscut pentru retrospectivele dedicate marilor autori ai cinematografiei mondiale. Faptul că ediția din 2026 îi acordă un loc central lui Cristian Mungiu arată nu doar prestigiul personal al regizorului, ci și maturitatea unei școli cinematografice românești care a schimbat, în ultimele două decenii, felul în care Europa privește filmul est-european.

Pentru publicul din România, iar în mod special pentru Iași, această retrospectivă este mai mult decât o confirmare internațională. Este dovada că un cineast plecat dintr-un oraș cu tradiție culturală poate ajunge să fie privit ca unul dintre autorii importanți ai cinemaului contemporan.

Cristian Mungiu rămâne unul dintre regizorii care au dus România pe cele mai importante ecrane ale lumii, iar omagiul de la La Rochelle îl reașază, încă o dată, în centrul unei conversații globale despre cinema, memorie, societate și adevăr. Clara DIMA