Criză de antreprenori în economia ieșeană

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice a scăzut la Iași, în primele nouă luni din 2024, cu 15,59%, comparativ cu perioada similară a anului anterior, totalizând 3.589 de unităţi.

Situația devine din ce în ce mai îngrijorătoare în domeniul acesta al antreprenoriatului, dat fiind faptul că noile firme intrate în economia Iașului se situează, pentru prima dată după mai bine de două decenii, sub 4.000, exceptând doar anul debutului pandemiei, când s-au înmatriculat, în același interval de timp, 3.453 de societăți.

Cel mai mut au avut de suferit întreprinzătorii individuali (II), în număr de 801 în primele 9 luni din anul 2019, ajunși acum la doar 164! Cât privește numărul întreprinerilor familiale, situația este la fel de dificilă, doar 17 familii luând decizia de a intra în antreprenoriat în primele 9 luni din acest an.

Cele mai multe noi înmatriculări se remarcă în domeniul societăților cu răspundere limitată (SRL) – 2.688 (3.643 în 2022) și al perdoanelor fizice autorizate (PFA) – 712 (1.091 în anul 2022).

La nivel național, lucrurile stau mult mai rău decât la Iași, cu o scădere a noilor înmatriculări, în primele nouă luni din acest an, cu 19,29%, comparativ cu perioada similară a anului anterior, totalizând 89.887 de unităţi.

Dintre acestea, 74,3%, respectiv 66.015, sunt societăţi cu răspundere limitată (SRL), iar 22,6 (20.350) sunt persoane fizice autorizate (PFA), conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul Bucureşti, respectiv 21.035 (minus 8,45%, comparativ cu primele nouă luni din 2023) şi în judeţele Ilfov - cu 5.282 (minus 10,75%), Cluj - cu 4.466 (minus 23,5%), Timiş - cu 4.103 (minus 13,12%), Iaşi - cu 3.589 (minus 15,59%), Braşov - cu 3.248 (minus 15,92%) şi Constanţa - cu 3.244 (minus 20,33%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat, în primele nou luni ale acestui an, în judeţele: Covasna - 437 (în scădere cu 36,85% faţă de perioada similară din 2023), Tulcea (553, minus 23,41%), Ialomiţa (574, minus 19,83%) şi Teleorman (595, minus 31,13%).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (17.409, minus 17% faţă de perioada ianuarie-septembrie 2023), transport şi depozitare (11.377, minus 3%) şi construcţii (9.282, minus 19%).

În septembrie 2024, au fost înmatriculate 6.978 de persoane fizice şi juridice, cele mai multe în Bucureşti (1.539) şi în judeţele Ilfov (500), Cluj (332) şi Timiş (397). Radu MARIN