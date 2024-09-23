Criza de sânge, o boală veche ce poate fi vindecată doar de donatori

* Iașul, ca multe orașe mari din țară, se confruntă de mulți ani cu o criză acută de sânge, un fenomen care afectează direct pacienții din spitale * în comparație cu alte țări din Uniunea Europeană, România se situează la coada clasamentului în ceea ce privește numărul de donatori de sânge raportat la populație * în timp ce media europeană de donatori este de aproximativ 4-6% din populație, în România, doar 2% din populație donează sânge în mod periodic

În România, donarea de sânge rămâne o problemă esențială de sănătate publică, iar criza acută de sânge afectează mii de pacienți care au nevoie urgentă de transfuzii. În context european, țara noastră se află la coada clasamentului în ceea ce privește donarea de sânge, un fapt îngrijorător ce subliniază nevoia urgentă de măsuri și campanii eficiente de conștientizare.

Comparativ cu alte state din Uniunea Europeană, România ocupă un loc inferior în ceea ce privește numărul de donatori. Țări precum Franța, Germania și Olanda au rate de donare mult mai mari, datorită unei culturi consolidate de solidaritate și unor sisteme medicale bine puse la punct. În schimb, România se confruntă cu un procent scăzut al donatorilor, în mare parte din cauza lipsei educației cu privire la importanța donării, dar și din cauza unor bariere logistice și percepții eronate legate de procesul de donare.

Conform statisticilor europene, doar aproximativ 2 % din populația României donează sânge, o cifră semnificativ mai mică față de media europeană de 4-6%. Această discrepanță are consecințe devastatoare pentru pacienții care depind de transfuzii, fie că este vorba de victime ale accidentelor rutiere, pacienți oncologici sau cei care suferă intervenții chirurgicale complexe.

„Pune-ți sângele în mișcare! Donează!”

La Iași, unul dintre centrele regionale importante din România, Centrul de Transfuzie Sanguină organizează periodic campanii de donare atât în cadrul instituțiilor publice, cât și în cadrul universităților. Tinerii reprezintă un segment vital de donatori, iar inițiativele desfășurate în colaborare cu instituțiile de învățământ superior au un impact semnificativ în creșterea numărului de donatori. În plus, numeroase organizații non-guvernamentale și grupuri de voluntari se implică activ în promovarea donării de sânge și sensibilizarea comunității locale. Spre exemplu, Clubul Ineer Wheel va organiza, pe 1 octombrie, o campanie de donare de sânge. Proiectul, intitulat „Pune-ți sângele în mișcare! Donează!”, se dorește a fi un eveniment de solidaritate și compasiune, dedicat celor care cred în puterea de a schimba destine printr-un singur act de generozitate – puterea de a dărui viață! „Sângele este esența vieții. Cu fiecare donare, poți salva până la trei vieți, oferind o nouă șansă celor care lupta în fiecare zi pentru a rămâne alături de cei dragi. În cadrul acestei campanii, transformăm altruismul într-un simbol al nobleții interio. Alătură-te nouă și arată că inima ta bate în ritmul comunității”, au spus membrele Clubului Inner Wheel Iași.

Fără o creștere a numărului de donatori și fără măsuri eficiente de educare a populației cu privire la importanța donării de sânge, criza va continua să afecteze România. Fiecare donator reprezintă un sprijin esențial pentru sistemul medical, iar gestul de a dona sânge trebuie să devină o parte naturală a responsabilității civice. „Iașul, ca și alte orașe din țară, poate juca un rol crucial în rezolvarea acestei crize prin eforturi comune și continuarea organizării de campanii de conștientizare și de donare. Donarea de sânge este mai mult decât un gest caritabil – este un act de solidaritate și responsabilitate, care face diferența dintre viață și moarte pentru mulți pacienți”, a spus Andrei Canta, un tânăr de 38 de ani care donează sânge periodic.

Bolnavii pot fi ajutați prin mobilizarea comunității și a instituțiilor publice și private, organizarea de campanii de donare de sânge și educarea populației asupra importanței acestui gest altruist. Prin donarea de sânge, o persoană poate salva până la trei vieți, oferind pacienților șansa unei recuperări rapide și eficiente. Este important ca populația să fie conștientă că sângele nu poate fi produs artificial și că fiecare unitate de sânge contează.

Maura ANGHEL

Pentru a dona, o persoană trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate: să fie sănătoasă, să aibă vârsta între 18 și 60 de ani și o greutate de cel puțin 50 de kilograme. Procedura este rapidă și sigură, iar donatorii sunt recompensați nu doar cu satisfacția de a ajuta, ci și cu tichete de masă și analize medicale gratuite.