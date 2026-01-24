Criză la CFR Călători, trenurile ar putea fi suspendate. Gara Iași riscă să piardă peste 130 de trenuri

Transportul feroviar din România se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din ultimele decenii. CFR Călători, operatorul feroviar de stat, are datorii de peste 41 de milioane de lei către CFR SA, iar administratorul infrastructurii a transmis un ultimatum ferm: dacă până la 29 august 2025 restanțele nu sunt achitate sau nu este semnat un grafic angajatoriu de plată, circulația trenurilor va fi suspendată.

Prima măsură vizează trenurile Regio, care vor fi oprite de la 1 septembrie. Din 1 octombrie, suspendarea se va extinde și asupra trenurilor Interregio, fapt care va bloca mobilitatea pe distanțe medii și lungi. Consecințele pentru Iași, unul dintre cele mai importante noduri feroviare din estul țării, ar fi dramatice. În prezent, Gara Iași este traversată zilnic de aproximativ 130 de trenuri, dintre care în jur de 42 sunt Regio, 34 sunt Interregio, iar restul fac parte din alte categorii, inclusiv internaționale sau trenuri operate de alți operatori.

Blocarea circulației ar însemna nu doar un dezastru logistic, ci și o lovitură directă pentru zecile de mii de oameni care depind zilnic de aceste trenuri. Regio-urile reprezintă salvarea navetiștilor: elevi, profesori, angajați care fac drumul dintre comunele Moldovei și oraș. Oprirea lor ar însemna izolarea unor comunități întregi. În același timp, Interregio leagă Iașul de marile centre universitare și economice ale României, inclusiv București și Cluj, iar suspendarea lor ar rupe rețelele de transport pe care se sprijină mii de studenți și călători de cursă lungă.

Iași, principala poartă de acces feroviar în Moldova

Impactul este și unul transfrontalier. Gara Iași este principala poartă de acces feroviar către Republica Moldova, iar oprirea trenurilor ar însemna un șoc pentru mobilitatea dintre Iași și Chișinău. În lipsa acestor legături, fluxul zilnic de pasageri, dar și relațiile economice și culturale, ar fi grav afectate.

Problema nu a apărut peste noapte. CFR SA a notificat încă din 4 iunie 2025 că există restanțe majore și a început să aplice măsuri restrictive, refuzând să aprobe trenuri suplimentare până la plata datoriilor. Acum însă, avertismentul a devenit un ultimatum, iar miza depășește simpla circulație a trenurilor. În joc sunt și salariile angajaților CFR SA, direct afectate de incapacitatea CFR Călători de a achita tariful pentru utilizarea infrastructurii.

Pentru Iași, un oraș cu peste 300.000 de locuitori și un centru universitar cu zeci de mii de studenți, suspendarea traficului feroviar ar echivala cu o izolare totală. Naveta zilnică din județele vecine – Vaslui, Botoșani, Neamț sau Suceava – ar fi practic imposibilă. Infrastructura rutieră, deja sufocată, nu ar putea prelua fluxul de pasageri, ceea ce ar crea un blocaj cu efecte sociale și economice imediate.

Ceea ce părea o dispută financiară între două companii de stat s-a transformat într-o criză națională. Dacă guvernul nu intervine urgent, România riscă să vadă, în doar câteva zile, cum gările sale, inclusiv cea din Iași, rămân goale, iar trenurile sunt trase pe linie moartă. Iar întrebarea care rămâne, în fața acestei tăceri de oțel, este una singură: își poate permite România să lase șinele pustii și să condamne la izolare un întreg oraș și zeci de comunități din jur?

Maura ANGHEL