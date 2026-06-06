Un pas, apoi încă unul. Pentru cei care vin duminică la Stadionul Emil Alexandrescu, alergarea nu este despre viteză, podium sau performanță sportivă, ci despre un gest simplu care poate salva vieți. „Drag de Viață” este un cros caritabil dedicat copiilor și comunității, construit în jurul unei idei esențiale: primul ajutor nu trebuie să rămână doar teorie, iar echipamentele salvatoare trebuie să fie acolo unde sunt oamenii.

Evenimentul este deschis tuturor vârstelor. Pot alerga preșcolari, elevi, liceeni, părinți, bunici, profesori sau oameni care vor doar să susțină cauza. Înscrierea este gratuită, iar fiecare participant primește, la final, medalie de participare, surprize din partea sponsorilor și, mai ales, bucuria că a contribuit la un proiect cu efect direct în comunitate.

Banii strânși ajung în defibrilatoare automate

Fondurile atrase prin proiect vor fi folosite pentru achiziționarea și instalarea de defibrilatoare automate. Aceste dispozitive pot fi decisive în caz de stop cardio-respirator, mai ales în primele minute, când fiecare secundă contează.

„Drag de Viață” s-a născut din cursurile de prim-ajutor „Părinți Salvatori”, organizate de Fundația Părinți Salvatori, sub îndrumarea lui Vasile Vlașin, instructor și membru al Consiliului European de Resuscitare. Ideea de la care pleacă proiectul este simplă și puternică: a ști înseamnă a salva, dar uneori nu este suficient să știi. Trebuie să ai și cu ce interveni.

De aceea, miza crosului depășește simbolul unei alergări de duminică. Organizatorii vor să ducă defibrilatoare în apropierea școlilor și grădinițelor, acolo unde sunt copiii, cadrele didactice și părinții. Până acum, în cadrul proiectului au fost instalate 5 defibrilatoare cu acces permanent, iar pentru acest an obiectivul este montarea altor două echipamente în proximitatea unor unități de învățământ din Miroslava și Ciurea.

Programul curselor de pe Stadionul Emil Alexandrescu

Crosul are trasee adaptate vârstei participanților. Copiii de grădiniță și cei din școala primară vor alerga câte 400 de metri, gimnaziul are o probă de 800 de metri, liceenii aleargă 1,2 kilometri, iar adulții pot participa la curse de 2 sau 5 kilometri.

Starturile sunt programate în a doua parte a dimineții, de la ora 11:10 pentru categoria grădiniță, apoi pentru școală primară, gimnaziu, liceu și adulți. Atmosfera este gândită ca un eveniment de familie, nu ca o competiție dură. Contează prezența, solidaritatea și mesajul: o comunitate pregătită poate salva vieți.

Iașul, chemat să alerge pentru copii

Într-un oraș în care școlile și grădinițele adună zilnic mii de copii, discuția despre siguranță nu mai poate rămâne la nivel de intenție. Un defibrilator automat amplasat la locul potrivit, într-un spațiu accesibil, poate deveni diferența dintre panică și intervenție rapidă.

„Drag de Viață” aduce împreună sportul, educația și solidaritatea. Este un eveniment în care un copil poate învăța că mișcarea are sens, un părinte poate înțelege mai bine importanța primului ajutor, iar o comunitate întreagă poate contribui la o infrastructură minimă de siguranță.

Pe 7 iunie, Iașul aleargă la Stadionul Emil Alexandrescu pentru copii, pentru școli, pentru comunitate și pentru viață. Clara DIMA