* Capitala Moldovei își numără, de obicei, spectacolele, festivalurile și expozițiile în aplauze, nu în cifre * cu toate acestea, un bilanț pe anul 2025 arată o realitate promițătoare: cele 11 instituții de cultură din municipiu incluse într-o situație publică au realizat 21.134.019 lei venituri proprii, echivalentul a 4.192.010 euro * la aceste încasări se adaugă banii din biletele vândute de muzee * la Iași, biletele încep de la 1 leu și pot urca până la 120 lei pentru pachete muzeale

Cultura „produce” în Iași prin venituri proprii raportate în contabilitate, adică încasări generate de activitatea instituțiilor (bilete, servicii, evenimente, închirieri, proiecte și alte taxe), distinct de subvențiile primite. În tabelul aferent anului 2025, totalul subvențiilor pentru cele 11 instituții este de 158.850.311 lei, iar numărul total de angajați este de 974. Convertite orientativ la același curs mediu anual, subvențiile înseamnă aproximativ 31,51 milioane euro, iar veniturile proprii rămân la aprox. 4,19 milioane euro, ceea ce duce raportul agregat venituri proprii/subvenții la circa 13,3%.

În vârful clasamentului de venituri proprii se află Palatul Culturii (prin Complexul Muzeal Național „Moldova”), cu 5.528.494 lei venituri proprii, 17.724.847 lei subvenții, 159 angajați și un raport venituri/subvenții de 31,19%. Pe locurile următoare apar Ateneul Național din Iași, cu 4.842.740 lei venituri proprii, 18.499.503 lei subvenții, 59 angajați și raport 26,18%, respectiv Opera Națională Română Iași, cu 4.480.121 lei venituri proprii, 40.391.021 lei subvenții, 253 angajați și raport 11,09%. În același tablou financiar, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași figurează cu 2.478.134 lei venituri proprii și 14.339.414 lei subvenții (raport 17,28%, 122 angajați), iar Casa de Cultură a Studenților Iași cu 1.384.515 lei venituri proprii și 3.230.398 lei subvenții (raport 42,86%, 28 angajați). Urmează Teatrul Luceafărul Iași cu 902.781 lei venituri proprii și 10.501.564 lei subvenții (raport 8,60%, 85 angajați), Muzeul Literaturii Române Iași cu 731.352 lei venituri proprii și 11.911.238 lei subvenții (raport 6,14%, 63 angajați), Filarmonica Iași cu 424.558 lei venituri proprii și 30.711.617 lei subvenții (raport 1,38%, 125 angajați), Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași cu 160.162 lei venituri proprii și 2.790.000 lei subvenții (raport 5,74%, 22 angajați), Ansamblul Artistic Iași cu 137.582 lei venituri proprii și 6.601.159 lei subvenții (raport 2,08%, 40 angajați), respectiv Casa de Cultură „Mihai Ursachi” Iași cu 63.580 lei venituri proprii și 2.149.550 lei subvenții (raport 2,96%, 18 angajați). (Valorile sunt cele din tabelul furnizat pentru anul 2025.)

Bilete pentru toate buzunarele

Componenta cea mai vizibilă din „veniturile proprii” este biletul, iar grilele de tarife arată cum se transformă accesul în încasări recurente. În rețeaua Complexului Muzeal, tarifele publicate includ 30 lei la casierie/25 lei online pentru un muzeu din Palat, 100 lei / 90 lei pentru pachetul celor patru muzee și 120 lei / 110 lei pentru pachetul „Palatul Culturii + 3 muzee din oraș”, alături de reduceri și gratuități. Tot acolo sunt publicate și tarife de servicii (de exemplu, ghidaj) și decizii de actualizare a tarifelor pentru servicii culturale, ceea ce indică un sistem de monetizare care nu se bazează exclusiv pe intrarea standard.

Piața de ticketing locală nu este uniformă, iar prețurile diferă în funcție de tipul instituției și de misiunea ei. Muzeul Mitropolitan Iași publică tarife de 5 lei pentru adulți, 3 lei pentru elevi/studenți și 1 leu pentru seniori, cu ghidaj separat. La Muzeul de Istorie Naturală Iași, tarifele publicate sunt 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru studenți și seniori (cu mențiuni de condiții pentru grupuri). La Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, taxa de intrare este 20 lei (bilet individual), cu 15 lei pentru elevi, studenți și pensionari și tarife distincte pentru expoziții și sere. Muzeul Municipal „Regina Maria” publică tarife în funcție de tipul expoziției temporare, cu praguri de 20 lei, 10 lei și 5 lei, plus tarife reduse și gratuități pentru anumite categorii. Baza Institutul Național al Patrimoniului listează pentru Iași 32 de muzee și colecții care sunt foarte apreciate.

Teona SOARE