* pentru un ieșean care trăiește din salariul mediu, luna nu se calculează în procente, ci în bani rămași după plățile obligatorii * chiria este prima mare cheltuială, urmată de utilități, mâncare, transport și costurile mici care se adună zilnic * fără rate mari și fără cheltuieli neprevăzute, bugetul poate fi ținut sub control * cu chirie mare sau mașină folosită zilnic, salariul se topește înainte de finalul lunii

În Iași, un salariu mediu (care este în jur de 5.300 de lei) poate susține o lună normală doar dacă locuința nu consumă prea mult din venit. Pentru cine are casă proprie sau locuiește cu familia, bugetul rămâne mai respirabil. Pentru cei care stau cu chirie, luna începe cu cea mai grea plată. De aceea, regula practică este simplă: chiria și utilitățile nu ar trebui să depășească 35–40% din venitul lunar. Dacă acest prag este trecut, restul lunii se transformă într-un șir de compromisuri. Se taie din ieșiri, se amână cumpărături, se renunță la economii, iar orice cheltuială neprevăzută poate duce bugetul pe minus.

Bugetul unei luni în Iași

Pentru o persoană singură, fără rate mari și fără mașină folosită zilnic, un calcul lunar realist arată că pentru chirie este nevoie de 1.500–2.200 lei, pentru utilități, întreținere, internet, telefon de alți 600–900 lei. Mâncarea ajunge la 1.400–1.800 lei, transportul între 130 și 400 lei. Pe medicamente, igienă, haine, mici reparații se mai duc între 400 și 700 lei, iar cheltuielile neprevăzute sau micile economii ajung cam la 300–600 lei. Totalul ajunge la 4.330–6.600 de lei, în funcție de chirie, sezon, stil de viață și distanța față de locul de muncă. În scenariul cel mai cumpătat, salariul mediu poate acoperi luna. În scenariul cu chirie mai mare, utilități ridicate, mașină și cheltuieli neprevăzute, bugetul se dezechilibrează.

Mâncarea, cheltuiala care se vede zilnic

După chirie, mâncarea este una dintre cele mai mari cheltuieli. Pentru o persoană care gătește acasă, cumpărăturile pot fi ținute într-un interval rezonabil. Pentru cine comandă frecvent, mănâncă în oraș sau cumpără zilnic produse pe fugă, suma crește rapid. Un buget de 1.400–1.800 de lei pe lună pentru mâncare înseamnă disciplină: listă de cumpărături, gătit pentru mai multe zile, mai puține comenzi și atenție la produsele care par ieftine individual, dar se adună la final de săptămână. Diferența dintre un coș planificat și cumpărăturile făcute impulsiv poate fi de câteva sute de lei lunar

Transportul: ieftin cu abonament, scump cu mașină

Transportul public este varianta cea mai previzibilă pentru cine locuiește aproape de traseele principale. Un abonament lunar poate ține costurile sub control. Situația se schimbă pentru cei care fac navetă din zona metropolitană sau depind de mașină.

Mașina înseamnă combustibil, asigurare, reparații, anvelope, parcări și revizii. Chiar dacă nu toate aceste costuri apar în fiecare lună, trebuie împărțite pe tot anul. Altfel, bugetul pare stabil câteva luni, apoi este lovit de o reparație sau de o plată obligatorie.

Cheltuielile mici care golesc cardul

Bugetul nu se rupe doar prin plăți mari. De multe ori, banii dispar prin cheltuieli mici și repetate: cafea cumpărată zilnic, gustări, taxi pe distanțe scurte, abonamente online, cumpărături neplanificate, produse de igienă luate fără comparație de preț, haine cumpărate la impuls.

Separat, fiecare plată pare minoră. Împreună, pot însemna 300–700 de lei pe lună. Pentru cine trăiește din salariul mediu, acești bani pot face diferența dintre economii și descoperit de card.

Cum se poate ține salariul sub control

Primul pas este alegerea unei chirii suportabile. O locuință mai ieftină cu 300–400 de lei poate părea un compromis, dar poate salva întregul buget lunar. Al doilea pas este limitarea cheltuielilor fixe: rate, abonamente, servicii plătite automat și costuri cu mașina.

Al treilea pas este fondul de urgență. Chiar și 200–300 de lei puși deoparte lunar contează. Nu rezolvă toate problemele, dar poate acoperi o rețetă medicală, o reparație minoră sau o factură mai mare.

Pentru familii, calculele sunt și mai stricte. Un singur salariu mediu nu poate susține confortabil chirie, copil, transport, mâncare și cheltuieli școlare. Cu două venituri, bugetul devine mai stabil, dar numai dacă ratele și costurile locuinței rămân sub control.

Dan DIMA