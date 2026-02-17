Curentul, campionul scumpirilor la început de an: inflație 9,6% în ianuarie 2026

* alimentele și serviciile continuă să urce, spre disperarea celor mai mulți ieșeni * inflație care rămâne aproape de pragul de 10%, iar cea mai apăsătoare categorie rămâne energia: electricitatea e cu 59,33% mai scumpă decât în urmă cu un an

În ianuarie 2026, inflația nu mai arată ca un vârf trecător, ci ca o normalitate care mută, lună de lună, limitele suportabilului. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că rata anuală a inflației (ianuarie 2026 comparativ cu ianuarie 2025) a fost de 9,6%.

Dincolo de procentul anual, creșterea se vede și în ritmul scurt: indicele prețurilor de consum a urcat în ianuarie cu 0,86% față de decembrie 2025. Iar rata medie a modificării prețurilor în ultimele 12 luni a fost de 7,7%. Tradus în viața reală, înseamnă că scumpirile rămân suficient de puternice încât să „muște” din venituri, chiar și atunci când statistic apar mici corecții.

Curentul: scumpirea care schimbă tot

Cea mai mare creștere anuală vine din zona care se simte prima în orice gospodărie: energia electrică. În ianuarie 2026, electricitatea este mai scumpă cu 59,33% față de ianuarie 2025. Chiar dacă, față de luna precedentă, apare o ușoară ieftinire (-0,44%), nivelul rămâne atât de sus încât efectul final se vede tot în facturi și în costurile în lanț (de la servicii la produse).

Alimentele au prețuri tot mai mari

La mărfurile alimentare, INS indică o creștere anuală de 7,86% (ianuarie 2026 vs. ianuarie 2025) și o creștere lunară de 0,91% (ianuarie vs. decembrie). În interiorul coșului, unele produse sar vizibil: cacao și cafeaua au ajuns la +25,27% în ritm anual. Tot în prima lună a anului apar scumpiri care ating direct mesele de zi cu zi: ouăle (aprox. +13%), pâinea (aproape +10%), laptele (aprox. +11%).

Nu sunt doar detalii statistice: acestea sunt produsele care se cumpără repetat, iar tocmai repetarea lor face ca scumpirea să fie resimțită ca o „taxă” constantă pe traiul zilnic.

Transportul și reparațiile se scumpesc

În servicii, presiunea devine tot mai vizibilă în zonele legate de mobilitate și întreținere. Sunt raportate majorări importante la transportul pe calea ferată (bilete +24,40% față de anul trecut), la servicii de igienă și cosmetică (+17,75%), la „alte servicii cu caracter industrial” (+16,84%) și la reparațiile auto (+14,67%). Apar și creșteri la transportul aerian (+9,78%) și la apă, canal și salubritate (+9,08%).

Există și câteva ieftiniri punctuale, însă tabloul general rămâne clar: scumpirile se acumulează exact în acele capitole care nu pot fi tăiate ușor din buget.

Dan DIMA