Curtea de Apel Iaşi a decis punerea în libertate a unui bârlădean închis pentru un delict minor

* individul fusese prins conducând fără permis, a plecat apoi la muncă în străinătate, nu s-a prezentat la niciun termen al procesului * habar n-avea că este judecat în lipsă

Bârlădeanul Ionuţ S. ştia doar că are un dosar penal pentru conducere fără permis, însă habar n-avea de începerea anchetei. N-a primit niciun act în acest sens, nici copia rechizitoriului, nici citaţiile prin care era chemat să se prezinte la termenele de judecată. Asta pentru că, la începutul urmăririi penale, el dăduse ca adresă de corespendenţă sediul Complexului de Servicii Comunitare din Ploieşti, acolo unde se aciuase de câteva luni. A locuit doar temporar acolo, pe perioada cât a urmat nişte cursuri de calificare. După obţinerea diplomei, Ionuţ a plecat la muncă în străinătate şi nu s-a mai interesat de mersul dosarului său. Eroare maximă.

Apropiindu-se sărbătorile de iarnă, Ionuţ s-a întors acasă, pentru a petrece Crăciunul şi Revelionul alături de ai săi, în comuna natală. Nu ştia de rechizitoriul ajuns în instanţă pe 30 iunie 2022, nici de numeroasele citaţii lipite la intrarea principală a Complexului de Servicii Comunitare, de judecarea sa în lipsă şi de condamnarea primită pe 8 noiembrie 2023. S-a trezit încătuşat şi trimis la puşcărie pentru un an de zile. Pedeapsa dată fusese una cu executare, întrcât nu se prezentase la niciun termen al procesului.

După ce şi-a revenit din uluire, deţinutul a atacat la Curtea de Apel Iaşi sentinţa pronunţată de Judecătoria Bârlad, avocatul său apreciind că „întreaga procedură de cameră preliminară a fost viciată, în condiţiile în care inculpatului nu i se poate imputa nici un fel de vină în acest sens. Drepturile la apărare şi la un proces echitabil ale inculpatului au fost grav vătămate prin modalitatea de operare a judecătorului de cameră preliminară, care nu a făcut absolut niciun demers pentru a asigura înştiinţarea propriu-zisă a inculpatului despre trimiterea sa în judecată”.

Magistraţii ieşeni i-au admis apelul şi, prin hotărârea pronunţată alaltăieri, au desfiinţat sentinţa judecătorilor bârlădeni, în sensul că au decis punerea în libertate a condamnatului şi suspendarea executării pedepsei. Claudiu CONSTANTIN