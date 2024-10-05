Cutremur în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților: Stareța Mănăstirii Voroneț și alți 5 șefi de mănăstiri au fost demiși

Stareța Mănăstirii Voroneț, stavrofora Gabriela Platon, a fost demisă din funcție de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, alături de conducătorii altor cinci mănăstiri din județ.

În urma evaluării stareților și starețelor, egumenilor și egumenelor mănăstirilor și schiturilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a avut loc pe 23 septembrie 2024, la Mănăstirea Putna, în care au fost evaluate activitățile desfășurate în perioada septembrie 2020 – august 2024, s-a dispus demiterea unui număr de șase conducători ai unităților de cult, după cum urmează: Mănăstirea Slatina, Mănăstirea Voroneț, Mănăstirea „Înălțarea Domnului” Pojorâta – Mestecăniș, Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Orata, Schitul „Sfântul Nicolae” Leucușești, Schitul „Acoperământul Maicii Domnului” Valea Seacă - Câmpulung Moldovenesc.

Comisia de evaluare a avut în vedere eficiența administrării ansamblului monahal, precum și modul de gestionare a resursei umane. În perioada următoare vor avea loc alegeri, iar cei desemnați pentru a ocupa funcțiile vacante își vor prelua mandatul începând cu 1 noiembrie 2024.