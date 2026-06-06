Cutremur în licitația-mamut a Autostrăzii A8!

* război total pentru contractul de 3,57 miliarde de lei al tronsonului Iași – Ungheni * italienii cer eliminarea rivalilor pentru „suspiciuni de fraudă”, în timp ce în propria asociere există firme sancționate cu peste un milion de euro!

Autostrada Unirii A8, proiectul considerat salvarea economică a Moldovei și principalul coridor rutier spre Republica Moldova și spațiul european, este zguduită de unul dintre cele mai controversate scandaluri de achiziții publice din ultimii ani. În centrul furtunii se află contractul uriaș pentru tronsonul 4 Iași – Ungheni, evaluat la miliarde de lei și care include inclusiv primii kilometri de autostradă construiți pe teritoriul Republicii Moldova.

Ceea ce trebuia să fie începutul unei noi ere pentru infrastructura din estul României s-a transformat într-un adevărat război juridic, cu acuzații de fraudă, sancțiuni pentru practici anticoncurențiale și contestații explozive care pot bloca proiectul pentru luni de zile.

Asocierea italiană Itinera SPA (lider) - Saipem SPA - ICM SPA, desemnată câștigătoare de către Compania Națională de Investiții Rutiere, cu o ofertă de 3,57 miliarde de lei fără TVA, a lansat un contraatac spectaculos împotriva competitorilor români. Italienii solicită excluderea asocierii conduse de Construcții Erbașu, invocând suspiciuni de fraudă care planează asupra companiei Dimex 2000, unul dintre membrii asocierii, într-un dosar legat de Centura Metropolitană Cluj.

Numai că exact aici apare paradoxul care riscă să provoace un seism în întregul sistem al achizițiilor publice din România.

Potrivit documentelor depuse la dosar de contestatari, chiar liderul asocierii declarate câștigătoare, Itinera SPA, a fost sancționat în Italia pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială secretă într-o licitație publică organizată de Milano Serravalle. Autoritatea italiană pentru concurență a aplicat o amendă de peste 1,18 milioane de euro, după ce a constatat existența unor practici care ar fi eliminat concurența reală între participanți.

Mai mult decât atât, în urma scandalului, contractul respectiv a fost reziliat, iar beneficiarul lucrării a inițiat acțiuni pentru recuperarea prejudiciilor considerate rezultate din restrângerea concurenței.

Cu toate acestea, asocierea italiană nu doar că a rămas în competiție, ci a fost desemnată și câștigătoare a unuia dintre cele mai importante contracte de infrastructură din România.

Judecată diferită, în situații similare

În paralel, un alt episod ridică și mai multe semne de întrebare asupra modului în care sunt interpretate regulile. În cazul licitației pentru loturile 1 și 2 ale Drumului Expres Suceava – Siret, asocierea Concelex – Dimex 2000 a fost eliminată din procedură exclusiv pe baza unor suspiciuni de fraudă, fără existența unei hotărâri definitive care să confirme acuzațiile.

Constructorii au argumentat atunci că nu există nicio decizie judecătorească definitivă și că acuzațiile sunt doar la nivel de investigație. Totuși, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a validat excluderea.

Au rezultat două licitații, două situații aparent similare și două interpretări complet diferite ale acelorași principii.

Într-un caz, simpla suspiciune a fost suficientă pentru eliminarea unui ofertant. În celălalt, existența unor sancțiuni documentate și a unor decizii oficiale nu a împiedicat atribuirea contractului.

Exact această situație a fost semnalată recent și de Agenția Națională pentru Achiziții Publice, care a atras atenția asupra interpretărilor divergente ale legislației și asupra riscului ca proceduri similare să fie tratate diferit de la o autoritate contractantă la alta.

Miza este colosală

Tronsonul Iași – Ungheni reprezintă poarta estică a Autostrăzii Unirii și legătura directă dintre România și Republica Moldova. Este segmentul care va conecta viitorul pod peste Prut și va transforma regiunea într-un punct strategic pe harta transporturilor europene.

Între timp, timpul curge împotriva proiectului. Termenul-limită pentru semnarea contractelor finanțate prin programul european SAFE a fost deja depășit, iar două dintre cele mai importante loturi ale A8 – Târgu Frumos – Lețcani și Iași – Ungheni – sunt încă blocate în proceduri de contestație.

Singura veste care menține proiectul în viață este posibilitatea încadrării acestuia ca investiție transfrontalieră, statut care permite semnarea contractelor și după expirarea termenelor inițiale.

Toate privirile sunt acum îndreptate către CNSC. Decizia care urmează poate rescrie complet soarta celui mai important proiect rutier din Moldova. Dacă desemnarea italienilor va fi menținută, contractul va merge mai departe. Dacă însă argumentele constructorilor români vor fi considerate întemeiate, întreaga procedură ar putea fi reevaluată, iar Autostrada Unirii riscă să intre într-un nou labirint birocratic.

Dincolo de miliardele puse în joc, scandalul scoate la suprafață o realitate care devine tot mai incomodă pentru sistemul de achiziții publice din România: există standarde diferite în funcție de context.

Daniel BACIU