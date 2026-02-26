Deșeurile ieșenilor ar putea alimenta orașul în anii următori

* Primăria Municipiului Iași deschide oficial drumul către valorificarea energetică a deșeurilor colectate de operatorul Salubris SA, într-un proiect care ar putea transforma ceea ce astăzi este o problemă costisitoare într-o resursă strategică * practic, resturile care nu mai pot fi reciclate ar urma să devină sursă de energie termică și electrică pentru oraș

Iașul se află în pragul unei schimbări spectaculoase, una care ar putea rescrie modul în care orașul privește problema deșeurilor și, în același timp, criza energetică. Într-un moment în care Europa caută soluții disperate pentru reducerea poluării și independența energetică, municipalitatea ieșeană anunță un plan ambițios: transformarea gunoiului în energie.

Autoritățile vorbesc despre o schimbare de paradigmă: deșeurile nu vor mai fi privite ca un capăt de drum, ci ca ultima verigă utilă înainte de eliminare. Prin tehnologii moderne — incinerare controlată cu recuperare energetică, coincinerare industrială sau digestie anaerobă pentru producerea de biogaz — fracțiile nereciclabile ar putea alimenta sistemul energetic local.

Într-un context în care Uniunea Europeană impune reducerea drastică a depozitării deșeurilor până la doar 10% din total până în 2035, Iașul încearcă să se poziționeze în avangarda orașelor care adoptă modelul occidental.

CET-ul ar putea renaște

Planul municipalității este strâns legat de capacitățile existente ale CET I Tudor Vladimirescu, unde energia produsă din deșeuri ar putea completa sau chiar reduce dependența de combustibilii clasici. Documentele pregătite de administrație analizează atât producția actuală de energie termică, cât și volumele reale de deșeuri generate în municipiu și județ.

Iar cifrele sunt impresionante: o singură tonă de deșeuri poate produce între 280 și 675 kWh de electricitate, în funcție de tehnologie. Tradus pe scurt, munții de gunoi ai orașului ar putea deveni o resursă energetică constantă.

Autoritățile susțin că proiectul ar aduce multiple avantaje: reducerea drastică a cantităților depozitate la groapa de gunoi, producerea de energie locală stabilă, scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficientizarea costurilor de gestionare a deșeurilor.

Important, spun specialiștii, valorificarea energetică nu înlocuiește reciclarea, ci intervine doar după ce toate materialele reutilizabile au fost deja separate.

Start pentru investitori

Primăria a lansat deja un apel către companiile din domeniu pentru transmiterea scrisorilor de interes, primul pas către o procedură publică de selecție a partenerilor tehnologici. Dacă proiectul va prinde contur, Iașul ar putea deveni unul dintre primele mari orașe din România care transformă sistematic deșeurile municipale în energie.

Într-un oraș care crește rapid și produce anual cantități tot mai mari de reziduuri, pariul administrației este clar: viitorul nu mai înseamnă gropi de gunoi tot mai mari, ci centrale energetice alimentate chiar din ceea ce aruncăm zilnic. Carmen DEACONU