De la covrigi calzi, la fine dining pe străzile Iașului

Iașul, cu toată bogăția sa culinară, este un oraș al contrastelor. De la simplitatea covrigului cald la finețea unei mese de cinci stele, fiecare colț al orașului are ceva de oferit pentru toate gusturile și toate buzunarele. E o aventură gastronomică ce îmbină trecutul cu prezentul, tradiția cu modernitatea, într-o călătorie plină de surprize și umor. Fie că alegi să te bucuri de o gustare rapidă pe stradă sau de o experiență rafinată într-un restaurant cochet, Iașul te așteaptă să-i descoperi savoarea autentică, întotdeauna cu un zâmbet și o poveste la pachet. În zori, când străzile Iașului încă se trezesc la viață, aroma covrigilor calzi răzbate din micile patiserii de cartier, atrăgând trecătorii grăbiți. E imposibil să treci pe lângă o astfel de patiserie fără să simți ispita de a te opri și a lua un covrig cu mac sau cu susan. Covrigul simplu, dar perfect, este micul dejun neoficial al oricărui ieșean în drumul spre serviciu. Deși pare o gustare banală, covrigul e mai mult decât atât: e o declarație de loialitate față de tradiție, o bucurie mică și reconfortantă înaintea unei zile agitate.

Prânzul urban. De la șaorma la paste artizanale

Dar aventurile gustative ale Iașului nu se opresc la covrigi. Pe măsură ce te plimbi mai departe, printre clădirile ce păstrează amprenta istoriei, ieși din zona simplă și rapidă a street food-ului și pășești într-o lume rafinată, unde fine dining-ul modern își face simțită prezența cu fiecare farfurie artistică servită. De la bistrourile cochete ascunse printre copaci la restaurantele sofisticate care își fac loc printre monumentele istorice, Iașul reușește să îmbine tradiționalul cu modernul într-un contrast plin de umor și farmec.

Pe măsură ce ziua se desfășoară, pofta de mâncare se intensifică, iar oferta Iașului începe să se diversifice. La ora prânzului, opțiunile variază de la clasicii fast-food la fine dining, creând un contrast delicios. Într-o parte a orașului, tinerii stau la coadă pentru o șaorma uriașă, mâncarea de suflet a studenților ieșeni, o adevărată operă de artă ambalată în lipie. În altă parte, pe străduțele ascunse, se deschid micile bistrouri artizanale, unde paste proaspete, preparate cu migală, sunt servite pe farfurii elegante. E o scenă fascinantă: într-un oraș unde tradiționalul pare să domnească, modernul încearcă să-și facă loc cu stil și delicatețe. După un prânz savuros, vine timpul pentru o pauză dulce. Cofetăriile vechi din Iași sunt locuri care încă păstrează parfumul deserturilor de altădată. Aici, profiterolul și savarina se întâlnesc cu eleganța unui cappuccino servit la o masă veche de lemn. Un exemplu elocvent al acestui amestec culinar este contrastul izbitor între prăjiturile savuroase de la cofetăriile vechi și deserturile moderne, prezentate ca mici opere de artă. În timp ce în unele cofetării găsești mereu o savarină bogată în sirop, care îți amintește de copilărie, la un restaurant de fine dining te trezești în fața unui desert cu mousse de ciocolată de 70% cacao, într-o prezentare demnă de galeriile de artă contemporană. Și, sincer, oricât de rafinate ar fi ingredientele sau de precise proporțiile, nu poți să nu te întrebi: „Dar unde este aroma aceea de acasă?”.

Vin și fine dining

Și, când soarele apune peste Iași, orașul își schimbă iarăși gustul. E timpul pentru fine dining, un teritoriu unde bucătarii talentați jonglează cu ingrediente exotice și plating-uri spectaculoase. Restaurantele din centru își așteaptă oaspeții cu meniuri de degustare, unde fiecare farfurie este o poveste de rafinament și inovație. Aici, pe străzile liniștite, departe de agitația cotidiană, se desfășoară adevărate spectacole gastronomice: foie gras cu dulceață de smochine, creveți în sos de șampanie, sau, pentru cei mai aventuroși, deserturi cu arome neobișnuite de trufe sau chili.

Și pentru că Iașul nu ar fi complet fără vinurile sale locale, serile de fine dining includ adesea și degustări de vinuri care pun în valoare cele mai bune crame din regiune. Fiecare pahar de vin povestește despre podgoriile Moldovei și despre pasiunea oamenilor care au transformat această regiune într-un adevărat paradis pentru iubitorii de vinuri.

Maura ANGHEL