De la cretă, la cloud. Aventurile părinților ieșeni în labirintul educației digitale

În după-amiezile liniștite de toamnă, pe când frunzele galbene și roșii ale copacilor cad lent pe străzile din Iași, în multe case răsună nu doar zgomotul pașilor copiilor care vin de la școală, ci și sunetele notificate ale platformelor educaționale. În era digitală, temele nu se mai fac cu caietul și stiloul, ci cu mouse-ul, tastatura și, uneori, cu o „panică tehnologică” acută pe chipurile părinților. În timp ce copiii par să fie mici magicieni ai tehnologiei, părinții din Iași se confruntă cu un joc nou, unul de-a „cine descifrează mai repede platforma”.

Dacă până nu demult părinții își îndrumau copiii cu formule de genul „caietul de teme”, „manualul de biologie” sau „compunerea de citit cu voce tare”, astăzi vocabularele s-au schimbat radical. Părinții moderni din Iași au învățat, prin forța împrejurărilor, să folosească termeni care, în mod obișnuit, ar fi părut extratereștri: „Google Classroom”, „Meet”, „screen sharing”, „upload”. Cu un amestec de mândrie și ironie fină, își aduc aminte de momentele când pentru o temă era nevoie de un dicționar, nu de o platformă care îți cere să-ți faci un cont și să descarci un fișier în format PDF.

„Nu credeam vreodată că o să-mi instalez eu Zoom-ul pe telefon. Să ne înțelegem, eu eram mai degrabă obișnuită să-mi ajut fetele la desen sau la recitarea unei poezii. Acum, când aud screen sharing, parcă sunt la NASA, nu în sufrageria mea”, mărturisește cu un zâmbet Tatiana, mamă a două fetițe de școală primară.

Provocările tehnologice sunt adesea acompaniate de momente de comedie pură. Un tată, într-o încercare disperată de a înțelege cum funcționează platforma de teme, a ajuns să ceară ajutorul copilului, iar acesta, cu o calmă superioritate tehnologică, i-a spus: „Tati, e simplu, trebuie doar să intri în drive, să creezi un document și să-l trimiți pe e-mail la profă. Cum să nu știi asta?”. Tatăl a recunoscut că a avut o revelație: „Acum știu cum mă simțeam eu când trebuia să-i explic mamei cum să schimbe programul la televizor”.

Un nou tip de „temă” pentru părinți

Ana, mama a doi copii, se oprește brusc în mijlocul bucătăriei când fiica ei mai mică o întreabă senină dacă știe cum să acceseze o aplicație pe care nici măcar nu știa că o are instalată pe laptop. „E ca și cum am primit o sarcină dintr-un univers paralel. Eu abia învățasem să folosesc Zoom pentru ședințele cu părinții, iar acum trebuie să devin expertă în Classroom, Google Drive și chiar să îi explic copilului cum să facă prezentări în PowerPoint. Eu nu am făcut niciodată așa ceva!”, râde ea, arătând cum își notează în agendă „cursuri intensive de tehnologie”.

Într-un oraș în care istoria și tehnologia se împletesc subtil, părinții ieșeni încearcă să păstreze echilibrul între tradițiile vechi și noul val digital care a cuprins educația. Școala online a devenit o provocare cotidiană, nu doar pentru copii, ci și pentru părinți, care de multe ori sunt nevoiți să devină „colegi” cu tehnologia.

Cea mai mare provocare? Navigarea între diverse platforme educaționale și găsirea echilibrului între a învăța copilul să folosească tehnologia fără a se transforma într-un mic dependent de ecran. „Am instalat trei aplicații noi săptămâna asta și încă nu am reușit să găsesc butonul de logout pe niciuna. Simt că trăiesc într-o comedie digitală”, spune Dan, tatăl unui adolescent de clasa a opta.

Există, desigur, și părinți care se adaptează mai repede. Maria, mamă de gemeni, s-a transformat rapid într-o „guru” a tehnologiei școlare. „Am descoperit tutoriale pe YouTube care îți arată totul, de la cum să trimiți fișiere pe Drive până la cum să salvezi PDF-uri. Mă simt ca un mic hacker în propriul meu birou. Tot ce îmi mai lipsește este ochelarii de soare și vocea lui Neo din Matrix”, povestește ea amuzată.

„Când ți-e dor de teme pe hârtie”

Dar, pe cât de amuzantă pare această adaptare la noile cerințe digitale, părinții din Iași nu ezită să își amintească cu un pic de nostalgie de vremurile când temele însemnau doar un pix și un caiet dictando. „Parcă era mai simplu atunci. Mergeai la școală, veneai acasă, îți făceai temele, și asta era. Acum, ca părinte, nu doar că trebuie să stăpânești toate aceste platforme, dar trebuie să și verifici dacă tema s-a trimis corect. Sincer, uneori îmi vine să pun o scrisoare în cutia poștală direct la profesori”, glumește Andreea, mamă a unui elev de clasa a șaptea.

Pentru mulți, provocarea nu constă doar în a înțelege tehnologia, ci și în a ține pasul cu ea. „Ai reușit să te obișnuiești cu o aplicație, și iată, săptămâna viitoare școala introduce o alta nouă. E ca un maraton digital fără linie de sosire”, spune Iulian, tatăl a doi copii. „Îmi dau seama că eu sunt mai des în tutoriale de tehnologie decât copiii mei la cursurile online”, continuă el.

Cursuri pentru părinți?

În acest context, câteva școli din Iași au început să organizeze sesiuni speciale pentru părinți, pentru a le explica cum funcționează platformele educaționale. „Dacă elevii au ore online, poate că și noi ar trebui să avem ore online pentru părinți. Îmi place să cred că, într-un fel, ne-am întors la școală și noi, dar în alt mod”, spune Mihaela, o mamă care a participat la o astfel de sesiune. „Am învățat să folosesc Google Meet, să gestionez fișiere pe Drive, și sincer, mă simt destul de mândră de mine”, a adăugat Mihaela.

În ciuda provocărilor zilnice, părinții ieșeni reușesc să facă față cu un amestec de umor și determinare. Fie că își amintesc cu nostalgie de caietele cu colțuri îndoite sau că râd în hohote de gafele tehnice de care dau, aceștia se adaptează, pas cu pas, unei lumi digitale care pare să fie aici pentru a rămâne.

„Mai am o întrebare, doamnă profesoară...”

La finalul zilei, când în sfârșit toate temele au fost trimise și laptopurile s-au închis, părinții din Iași știu că a doua zi îi așteaptă noi provocări tehnologice. Dar, chiar dacă uneori au sentimentul că sunt pierduți în labirintul digital, cu siguranță au învățat să nu se ia prea în serios și să trateze totul cu un zâmbet. „De fiecare dată când mă simt copleșit de tehnologie, îmi amintesc că și eu am învățat lucruri noi. Cine știe, poate până la sfârșitul anului școlar voi putea să-i dau lecții fiului meu despre cum să folosească o aplicație”, spune Dan, râzând. Era digitală poate fi uneori confuză și frustrantă, dar părinții demonstrează zi de zi că, cu puțin umor și multă răbdare, orice platformă poate fi cucerită.

Maura ANGHEL

Aventura tehnologică a părinților ieșeni este o poveste despre adaptare, umor și solidaritate. Deși drumurile sunt presărate cu erori de conexiune și parole uitate, spiritul comunității rămâne puternic. Părinții și școlile dansează un vals modern, în care pașii tehnologici se împletesc cu tradiția și cu dorința de a oferi copiilor cea mai bună educație posibilă. Și, cine știe, poate că următoarea generație de IT-iști se va naște chiar din aceste aventuri digitale ale părinților ieșeni.